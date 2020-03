Une série de spectacles et événements culturels annulés ou reportés en Outaouais en raison de la COVID-19

Le Festival du film de l’Outaouais reporté. Le spectacle de Boucar Diouf annulé. Ces événements sont les premiers de la région à se décommander suivant les mesures prises jeudi par le gouvernement provincial du Québec pour restreindre la propagation du COVID-19 et demandant, notamment, l’annulation de tous les événements publics de plus de 250 personnes tenus à l’intérieur de bâtiments jusqu’à nouvel ordre.

Le spectacle de Boucar Diouf, prévu ce jeudi soir à la Maison de la culture de Gatineau est annulé et les détenteurs de billets pourront être remboursés.

Le festival du Film de l’Outaouais a annulé l’ensemble de sa programmation prévue du 19 au 27 mars et le conseil d’administration évalue la possibilité de reporter l’événement cet été.

Les organisateurs du grand rassemblement de danse Hit the Floor, qui doit avoir lieu à Gatineau du 19 au 22 mars, toujours en rencontre, devraient eux aussi prendre position à savoir s’ils iront de l’avant ou non.

Autres événements reportés ou annulés : Le gala du 40e anniversaire de l’Association des auteures et auteurs de l’Outaouais prévu vendredi est reporté à une date ultérieure demeurant à être fixée. L’événement Culture sans frontières, qui devait accueillir quelque 800 personnes de la communauté burundaise le 21 mars au Cégep de l’Outaouais, est annulé. Les organisateurs évaluent la possibilité de reporter l’automne prochain.

Quel impact sur les spectacles en salle?

Certaines institutions, comme la Maison de la culture de Gatineau, le Théâtre du Casino du Lac-Leamy et le cinéma Starcité du Plateau, indiquent être en train d’évaluer la situation avant de donner des directives finales concernant la programmation de spectacles prévus dans les prochains jours. Le Cégep de l’Outaouais préfère quant à lui fermer son auditorium jusqu’à nouvel ordre.

La Ville de Gatineau n’a pas encore statué sur son intention de poursuivre ou non la diffusion des spectacles à la salle Jean-Despréz et au cabaret La Basoche. Une conférence de presse est prévue vendredi et pourrait avoir une incidence sur la tenue d’autres événements culturels, tel le Festival Transistor, qui devait annoncer sa programmation ce jeudi soir. Il n’est pas encore précisé si l’événement aura lieu en avril comme prévu.

D'autres détails à venir.