Multiplication des annulations de voyages, d'activités sportives et de spectacles

Les organisations sportives et culturelles se voient contraintes d'annuler des activités et des spectacles.

De leur côté, plusieurs agences de voyages de l'Est-du-Québec affirment être en situation de crise.

En raison de la pandémie de coronavirus, les interdictions de voyage des gouvernements ne cessent de changer.

Plusieurs voyagistes admettent être débordés par les appels de clients inquiets.

L'annulation des plusieurs vols pèse sur les agences de voyages. Photo : iStock

Certains passagers qui sont déjà en Europe ou en Asie craignent de ne plus pouvoir revenir au Canada rapidement.

La conseillère en voyage Annick de Courval, de l'agence Club Voyages Inter-Monde à Rimouski, indique que plusieurs voyageurs demandent de revenir au plus vite au pays.

On a beaucoup de gens qui voyagent maintenant vers l'Espagne, la Côte-d'Azur pour y passer une partie de l'hiver donc oui il y a des gens qui sont à l'étranger présentement. [...] Les grossistes ont mis une certaine flexibilité pour aider les clients qui sont à destination , soutient-elle.

De nombreux voyages scolaires et activités pédagogiques à l'étranger ont aussi été annulés.

Une directive en ce sens a notamment été donnée au Cégep de Matane.

Activités scolaires et parascolaires perturbées

Plusieurs activités impliquant le déplacement d'élèves ou des rassemblements importants ont été annulées.

Aussi, la finale régionale d'Expo Sciences qui devait se tenir au Cégep de Rimouski en fin de semaine est annulée.

Le Réseau Technoscience a pris la décision jeudi après-midi d'annuler toutes les finales régionales prévues dans la province.

Plusieurs écoles avaient indiqué ne plus pouvoir participer.

La Finale régionale d'Expo-Sciences qui devait se tenir au Cégep de Rimouski a notamment été annulée. (archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Le coordonnateur régional d'Expo Sciences, Gaël Lafenêtre, explique que les directives annoncées par le gouvernement du Québec jeudi matin ont complètement changé la donne.

On avait juste un maximum de 250 personnes possible. Avec nos exposants et avec le personnel qui était là, on ne dépassait pas les 100 personnes sauf qu'on avait ouvert ça au public donc, on pouvait atteindre plus de 250, on espérait. Ça aurait donc posé problème par rapport aux directives du gouvernement , explique M. Lafenêtre.

Gaël Lafenêtre indique ne pas savoir en ce moment si l'événement sera remis. La finale d'Expo Sciences provinciale a aussi été annulée.

Activités sportives annulées

De nombreux événements sportifs ont été annulés pour suivre les mesures imposées par le gouvernement.

Après la suspension de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) et le retard de l'ouverture de la saison du baseball majeur, c'est au tour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision a été prise après une consultation avec des experts médicaux et des réunions tenues avec le Comité exécutif de la Ligue canadienne de hockey et les Bureaux des gouverneurs des ligues régionales.

Le match de jeudi soir du Drakkar et de demain soir de l'Océanic, ainsi que tous ceux prévus en fin de semaine sont donc annulés.

Le porte-parole de l’équipe du Drakkar de Baie-Comeau, Nicolas Célant, indique que la ligue va réévaluer la situation dans les prochains jours. Si la saison venait à être annulée, l’organisation du Drakkar procéderait au remboursement des billets.

La LHJMQ a décidé de suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre. Photo : Océanic / Iften Redjah

Dans la même veine, le match des Albatros de Rivière-du-Loup de la Ligue de hockey midget AAA prévu vendredi pourrait lui aussi être annulé. Des discussions sont en cours avec Hockey Québec.

Même son de cloche du côté du hockey senior. Les parties de vendredi et de samedi des 3L pourraient également être annulées.

Le Réseau du sport étudiant Est-du-Québec (RSEQ-EQ) annule toutes les compétitions prévues au cours du week-end.

Ainsi la compétition de volley-ball prévue à Rimouski et celle de futsal et de basket-ball à Amqui ont été annulées.

Certaines activités sportives sont toutefois maintenues comme c'est le cas de la compétition de patinage artistique prévue à La Pocatière cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Il faut toutefois noter que quelques compétitions sont maintenues. C'est le cas de la compétition de patinage artistique Invitation Donald Chiasson prévue cette fin de semaine au Centre Bombardier de La Pocatière.

L'organisation a décidé de maintenir l'événement en appliquant des mesures de restriction au niveau du nombre de personnes pouvant se trouver dans l'enceinte au même moment pendant la compétition.

De nombreux services de loisirs municipaux ont aussi choisi de limiter, d'annuler ou de réduire leurs activités.

C'est le cas de la Ville de Rimouski qui a, par exemple, choisi de réduire de 50 % la capacité de ses infrastructures en loisirs, en culture et vie communautaire.

Spectacles annulés

Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) annule les spectacles de 250 spectateurs et plus pour les deux prochaines semaines.

Pour ce qui est des spectacles de moins de 250 personnes, la décision demeure à la discrétion des diffuseurs.

Les diffuseurs membres du ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec ont pris cette décision à l'unanimité.

La tenue de spectacles des membres diffuseurs du ROSEQ a été suspendue pour les deux prochaines semaines. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

À New Richmond, la Ville a décidé d'annuler tous les spectacles prévus à la Salle de spectacles régionale Desjardins dès jeudi, jusqu'au 29 mars prochain.

On va suivre les consignes émanant du gouvernement du Québec et la Santé publique, assurément. On est à réviser l'ensemble de nos activités pour s'assurer qu'on respecte les consignes d'hygiène adéquates. Stéphane Cyr, directeur général de la Ville de New Richmond

Des remboursements ou des reports de spectacles sont organisés par les différents diffuseurs.

Avec les informations de Catherine Poisson, de Marie Kirouac-Poirier, de Joane Bérubé, de Patrick Bergeron, d'Isabelle Larose, d'Isabelle Damphousse, de Shanelle Guérin et d'Alexie André-Belisle