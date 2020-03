La Ville de Québec imite le gouvernement Legault et interdit les voyages

Les directives du premier ministre pour les employés de l'état s'appliqueront également, ce sera copié-collé, pour les employés de la Ville de Québec , a annoncé Régis Labeaume dans un point de presse pour faire le point sur la situation.

Le maire affirme avoir senti la pression monter jeudi matin et dit comprendre l'inquiétude des résidents de l'agglomération.

On est dans une situation d'exception et on vient d'activer la cellule de crise. Régis Labeaume, maire de Québec

Pour les employés municipaux qui reviennent récemment d’un voyage à l’étranger, personnel ou professionnel, la Ville leur demandera de faire du télétravail et de s’isoler à la maison pendant 14 jours.

Le maire de Québec a aussi tenu à rassurer les résidents de la capitale quant à la capacité de la Ville à répondre à la crise et maintenir les services municipaux.

On est organisé et on a des plans d'urgence qu'on a déjà déjà appliqués, dans le cas de la mosquée, de la légionellose et la préparation du G7. On sait quoi faire dans notre champ d'activité , soutient Régis Labeaume.

Le maire Labeaume s'est voulu rassurant en conférence de presse

Annulation des événements

Le gouvernement Legault a également demandé l’annulation de tous les événements regroupant 250 personnes ou plus.

À ce stade, Régis Labeaume indique que la Ville a contacté plusieurs organisateurs dans les dernières heures pour connaître leurs intentions.

Des discussions sont notamment en cours avec les organisateurs du défilé de la Saint-Patrick, prévu le samedi 21 mars.

Aucun grand événement n’a encore été formellement annulé.