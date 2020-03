Des ambulanciers gaspésiens forcés d’attendre 7 heures à l’hôpital de Campbellton

Les ambulanciers de Pointe-à-la-Croix et de Saint-Alexis-de-Matapédia vivent ces attentes forcées au centre hospitalier de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, de façon sporadique depuis le mois de novembre, selon le chef aux opérations régionales Gaspésie-Sud pour l’entreprise ambulancière Paraxion, Philippe Pelletier.

Dans le dernier mois, explique M. Pelletier, il y a certaines semaines où il n’y a aucun délai de libération de civière et il y a certaines semaines où ça peut se produire 3 ou 4 jours de suite. Le délai de libération d’un lit a atteint jusqu’à sept heures de délai avec l’un de nos patients.

M. Pelletier explique que ces « délais de libération de civière » surviennent lorsqu'aucun lit n’est disponible pour des cas jugés non critiques.

Si le patient a besoin d’un lit, explique Philipe Pelletier, mais que son état n’est pas critique et que le nombre de lits disponibles ne le permet pas, à ce moment-là, les infirmières demandent aux ambulanciers de rester avec leur patient en attendant qu’un lit se libère. Le délai peut varier selon le temps que ça prend pour avoir un lit pour le patient.

Durant ce délai, les ambulanciers demeurent responsables du patient et ne peuvent répondre à aucun autre appel d’urgence qui surviendrait entre-temps.

Le centre hospitalier de Campbellton au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Des cas similaires avaient été rapportés en octobre, avant même qu’une crise sans précédent n’éclate à l’hôpital de Campbellton en raison de débordements et de manque de main-d’œuvre.

En verte d’ententes interprovinciales, les ambulanciers du secteur ouest d’Avignon transportent systématiquement les patients gaspésiens à l’hôpital de Campbellton au Nouveau-Brunswick, en raison de la proximité géographique. Seuls les cas de psychiatrie sont dirigés à l’hôpital de Maria. Distance entre la caserne ambulancière de Pointe-à-la-Croix et l’hôpital de Campbellton : 5,2 km (9 minutes de déplacement) Distance entre la caserne ambulancière de Pointe-à-la-Croix et l’hôpital de Maria : 66,7 km (51 minutes de déplacement)

Les impacts pour les ambulanciers et la population

Selon le chef aux opérations régionales Gaspésie-Sud de Paraxion, Philippe Pelletier, les délais d’attente pour que les patients transportés par ambulance obtiennent un lit à l’hôpital de Campbellton, fragilisent la couverture ambulancière dans le secteur ouest de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon. Ce territoire est desservi par deux ambulances à Pointe-à-la-Croix et une à Saint-Alexis-de-Matapédia.

Si les ambulanciers de Saint-Alexis-de-Matapédia doivent rester plusieurs heures à l’hôpital de Campbellton, explique M. Pelletier, à ce moment-là, ce sont les ambulanciers de Pointe-à-la-Croix qui doivent couvrir le secteur des Plateaux. En étant sur des horaires de faction, l’ambulancier part de chez lui, se rend à la caserne, et doit se rendre à Saint-Alexis. Ça augmente les délais de réponse.

Durant les heures d'attente à l'hôpital de Campbellton, les ambulanciers ne sont plus en mesure de répondre à d'autres appels d'urgence. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La situation provoque également une charge de travail supplémentaire pour les ambulanciers, poursuit le chef aux opérations régionales de Paraxion.

Les ambulanciers, affirme Philippe Pelletier, à la place de prendre une ou deux heures pour un appel, en situation d’attente de sept heures, on peut aller jusqu’à huit heures et demie pour un appel. Ça augmente la charge de travail de cette première équipe-là et ça augmente du même coup la charge de travail de l’autre équipe en poste qui a dû répondre aux appels pendant la période où la première n’était plus disponible.

M. Pelletier affirme toutefois qu’une entente conclue entre le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Gaspésie et l’hôpital de Campbellton permet de libérer immédiatement un lit dans l’éventualité où les deux équipes d’ambulanciers de Pointe-à-la-Croix seraient en attente de libération de civière et qu’un autre appel d’urgence surviendrait.

Fin du « code orange », début des délais

Le chef aux opérations régionales Gaspésie-Sud de Paraxion, Philippe Pelletier, rapporte que les « délais d’opération de civières » se sont multipliés à l’hôpital de Campbellton depuis la fin du protocole « code orange » à la mi-octobre.

L'entrée en vigueur d'un « code orange » redirigeait toutes les ambulances gaspésiennes transportant des patients jugés stables vers l’hôpital de Maria, en raison de débordements à l’hôpital de Campbellton. Une entente entre l’Hôpital de Campbellton et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a toutefois mis fin à cette pratique le 15 octobre dernier.

Les délais de libération de civière ont débuté à la suite de ce changement de procédé, observe Philippe Pelletier. La fin du code orange fait en sorte que tous les patients québécois sont dirigés vers Campbellton, mais il y a maintenant parfois des délais avant que les lits soient disponibles.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada sur le sujet. La responsable des relations avec les médias, Clémence Beaulieu-Gendron, a toutefois précisé par courriel que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux est en constante communication avec les ambulanciers et l'Hôpital de Campbellton pour « trouver des solutions efficaces ».

Au moment de publier ce texte, Radio-Canada n’avait pas été en mesure de recueillir les commentaires du Réseau de santé Vitalité dont fait partie le centre hospitalier de Campbellton. Un porte-parole a indiqué que les responsables du dossier étaient surchargés en raison du coronavirus.