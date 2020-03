De 15 à 50 cm de neige et de forts vents prévus pour l’Est-du-Québec vendredi

L’Est-du-Québec sera touché par une bonne tempête de neige vendredi. Environnement Canada a publié des alertes et des avertissements de tempête pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Des précipitations pouvant varier de 25 à 50 centimètres de neige sont attendues selon les secteurs.

Selon les avertissements, les accumulations de neige pourraient être moindres au Bas-Saint-Laurent, soit de 15 à 25 cm.

D'après le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault, la tempête débutera en avant-midi pour envahir progressivement la Gaspésie et la Côte-Nord. Elle atteindra son maximum dans la nuit.

C’est une bonne tempête , commente-t-il. On parle essentiellement de neige et de vents du nord-ouest très importants, surtout près du fleuve Saint-Laurent et dans le golfe.

De bonnes accumulations de neige sont prévues. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Aux Îles-de-la-Madeleine, des rafales de 90 à 100 km/h, même davantage, sont aussi prévues. Il y aura un mélange de neige et de pluie au début, mais les précipitations devraient se terminer en pluie.

Les précipitations devraient cesser graduellement samedi matin. Les vents vont continuer à souffler, surtout dans la partie nord de la péninsule gaspésienne, pour se calmer plus tard dans la journée.

La plus récente tempête a eu lieu il y a à peine une semaine. Selon Simon Legault, celle qui s'en vient ne sera fort probablement pas la dernière de l’hiver.