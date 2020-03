Coronavirus : le point en Abitibi-Témiscamingue

Les milieux culturels et sportifs de la région évaluent présentement leurs options ce qui concerne le coronavirus. Le premier ministre François Legault a déclaré jeudi midi que les événements publics intérieurs regroupant plus de 250 personnes devaient être annulés.

Aucun cas de la COVID-19 n'a encore été confirmé en Abitibi-Témiscamingue pour le moment. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue tiendra un point de presse vendredi à 13 h.

Spectacles

À Val-d'Or, le service culturel a choisi d'annuler les spectacles de l'humoriste P-A Méthot qui devaient avoir lieu jeudi et vendredi soir ainsi que le spectacle d'Irvin Blais prévu samedi.

Le Théâtre des Eskers a également pris la décision d'annuler tous les spectacles prévus jusqu'au 15 mars. Le Théâtre du Cuivre annoncera ses intentions plus tard aujourd'hui.

Au hockey

Chez Hockey Abitibi-Témiscamingue, on indique être en attente des directives d'Hockey Québec, que l'association régionale s'engage à suivre. Au moins trois tournois étaient prévus dans les prochaines semaines dans la région.

Les commissions de la Ligue canadienne de hockey sont également en rencontre cet après-midi pour décider ce qui adviendra des matchs, incluant ceux de la LHJMQ.

Dans les écoles

La Commission scolaire Harricana prend au sérieux les appels à la vigilance pour éviter l'apparition de la COVID-19 dans ses établissements. Elle a invité les élèves et les membres de personnel de retour d'un voyage à la vigilance pour éviter toute éventuelle contamination.

Dans un message, l'organisation leur rappelle les mesures à prendre et les recommandations à suivre, notamment de surveiller leurs symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant 14 jours et si nécessaire de communiquer avec Info-Santé (811) pour une évaluation de la situation.

La CSH se prépare aussi à distribuer des affichettes sur la prévention des infections, mentionne la secrétaire générale Johanne Godbout.

La directrice générale de la Commission scolaire Harricana (CSH), Johanne Godbout. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

On a envoyé une lettre aux parents hier (mercredi), aussi aux directions des écoles pour qu'elles transmettent les consignes aux enseignants de dire qu'on revient sur les techniques de base de lavage des mains, de se laver souvent les mains dans la journée et de prévoir du temps aussi pour les enfants afin de leur permettre de se laver les mains , précise-t-elle.

Johanne Godbout affirme que le Comité des mesures d'urgence de la CSH se tient prêt à agir au besoin.

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue dit suivre l'évolution de la situation de près et attend les recommandations de Québec.

Une rencontre des directions des services de la Commission scolaire du Lac-Abitibi est prévue lundi prochain pour discuter de la COVID-19.

La Commission scolaire de Rouyn-Noranda a pour sa part transmis une directive aux parents d'élèves pour les inviter à la vigilance et les informer des mesures de prévention générale ainsi que des démarches à suivre pour les personnes de retour de l’étranger.

De plus, une finale régionale de robotique prévue le 27 mars à l'école D'Iberville n'aura pas lieu.

Autre annulation, le Festival de robotique prévu en avril à Montréal et qui devait rassembler des centaines de personnes. Plusieurs élèves de l'Abitibi-Témiscamingue devaient d'ailleurs y être présents.

Même si elle est déçue par la décision de l'organisme Robotique FIRST Québec, Anick Audy, responsable de la concentration en robotique à l'école D'Iberville, dit comprendre la situation.

Honnêtement, on est quand même soulagés que First tienne ainsi à ses élèves et ses spectateurs, ses mentors pour tenir compte de la santé de tous. C'est normal, mais on va essayer de gérer localement, voir comment on peut avoir une finalité à nos projets.

Les finales régionales de la compétition Secondaire en spectacle sont également annulées en Abitibi-Témiscamingue.

Plus de rassemblements à Kebaowek

Dans la communauté autochtone de Kebaowek, au Témiscamingue, le conseil de bande a décidé d'interdire tout rassemblement de plus de 30 personnes pour les 30 prochains jours.