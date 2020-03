Un tournoi de hockey autochtone annulé pour éviter la propagation de la COVID-19

La crainte de la propagation de la COVID-19 a entraîné l'annulation du tournoi de la Little Native Hockey League (NHL). Cet événement annuel regroupe plus de 200 équipes et 3000 personnes.

La décision est tombée au lendemain de la publication d'un communiqué de la Nation Nishnawbe Aski dans lequel le grand chef Alvin Fiddler demandait aux organisateurs d'annuler le tournoi.

L'événement, organisé par la Première Nation de Nipissing, devait s’ouvrir à Mississauga dimanche.

Les organisateurs du tournoi de la Little NHLNative Hockey League affirment que la santé et la sécurité des joueurs et de leurs familles sont primordiales et que la crainte de transmettre le virus aux Premières Nations éloignées et isolées était trop élevée.

Neuf équipes provenant de communautés de la côte ouest de la baie James avaient annoncé plus tôt cette semaine qu’elles ne participeraient pas au tournoi.