Le Parti vert de la Colombie-Britannique ouvre un bureau à Vancouver

Le bureau, situé dans l'emblématique bâtiment Dominion, sur la rue Hastings, n'héberge pour l'instant qu'un employé, Ryan Clayton, recruté en janvier au poste de responsable régional du parti pour Vancouver et la rive-nord de l'agglomération.

Je suis responsable de la création d'une communauté, de la formation de l'équipe, du recrutement des candidats, de la communication, de la collecte de fonds , énumère-t-il.

Je suis en quelque sorte un homme à tout faire. Ryan Clayton, employé du Parti vert à Vancouver

Dans son curriculum vitæ, le militant de 32 ans compte une expérience de près de trois ans en tant qu'assistant parlementaire du député vert Adam Olsen et la gestion de la campagne des verts aux élections locales dans Vancouver en 2018. Neuf des dix candidats avaient été élus.

J'ai alors compris que les verts ont des possibilités immenses à Vancouver , commente Ryan Clayton.

Le bureau de Vancouver est une antenne du siège du parti, situé sur la rue Fort, à Victoria. Le directeur des communications, Stefan Jonsson, estime que les verts ont besoin de diversifier leur base.

Le Parti vert n'est pas présent dans un grand nombre de communautés, reconnaît-il, particulièrement dans des communautés culturelles et des minorités qui ne sont pas bien représentées en politique en Colombie-Britannique.

Vancouver est la région qui a la plus grande diversité culturelle dans la province, donc il est vraiment important pour nous d'y être présents. Stefan Jonsson, directeur des communications du Parti vert de la Colombie-Britannique

Ryan Clayton soutient que le moment est bien choisi pour ouvrir un bureau à Vancouver, un an et demi avant les élections provinciales, prévues le 16 octobre 2021, et alors que le parti se cherche un nouveau chef.

Les gens vont s'intéresser à nos dirigeants et tenter de comprendre à quoi va ressembler le parti, croit-il, donc c'est l'occasion pour nous d'ouvrir les discussions sur l'avenir du parti et les amener à voter pour un chef qui correspond à leurs valeurs.

L'élection est en effet ouverte aux Britanno-Colombiens inscrits auprès d'Elections BC et aux Britanno-Colombiens âgés de 16 et 17 ans qui s'engagent à respecter les valeurs, les règles et les politiques du parti.

Avec les informations de Tanya Fletcher