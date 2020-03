La marche en mémoire de Sandra Gaudet reportée en raison du coronavirus

Les organisateurs en ont fait l'annonce sur le groupe Facebook « Sandra Gaudet - la population exige des réponses » à la suite de la mesure interdisant les rassemblements de 250 personnes ou plus.

Soyez assurés que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous vous annonçons une telle décision. C'est certainement la décision la plus difficile que nous ayons eu à prendre dans ce comité depuis les tout débuts , écrit-on.

Les organisateurs assurent que l'événement sera reporté à une date ultérieure qui reste à déterminer.

Martin Roy Transport emboîte le pas

La compagnie de camionnage Martin Roy Transport a par ailleurs installé des affiches de Sandra Gaudet sur deux de ses remorques dans l'espoir de faire sortir de nouvelles informations pour élucider ce drame.

C'est l’organisme Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec (MDIQ) qui a demandé à l'entreprise de prendre part à la recherche d’information.

Johanne Valence, responsable de la sécurité et de la conformité pour Martin Roy Transport, précise que les remorques où ont été apposées ces affiches vont circuler abondamment sur les routes.

Deux remorques de Martin Roy Transport arborent maintenant l'affiche de Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec concernant Sandra Gaudet. Photo : gracieuseté

C'est important que les gens des régions soient vus, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des réponses, qui savent quelque chose et qui vont se dire "peut-être que ça vaudrait la peine de parler et que ça me soulagerait d'un point que j'ai sur moi depuis des années" , fait-elle valoir.

Ce n'est pas la première fois que Martin Roy Tranport s'implique dans des dossiers de disparition, notamment pour Marc St-Laurent, Tommy Clément-Pépin et Jimmy Bégin. Johanne Valence explique pourquoi l'entreprise s'implique de cette manière.

On est de Rouyn-Noranda, notre siège social est ici. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est nous, et si on a besoin de véhiculer de l'information bien oui il faut le faire. C'est notre territoire, c'est notre région. Les besoins de Disparitions et meurtres irrésolus de Québec c'est de dire "il y a des personnes disparues en Abitibi-Témiscamingue, est-ce que vous pouvez faire en sorte de le rendre plus visible pour que l'on apporte des réponses aux familles" , souligne Mme Valence.

Le meurtre de Sandra Gaudet s'est produit à Val-d’Or, en 1990. De nombreux citoyens réclament une enquête publique pour faire la lumière sur l'enquête policière.