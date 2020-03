Les réserves de certains produits en baisse dans les pharmacies de l'Est-du-Québec

Des pharmacies de l'Est-du-Québec subissent les contrecoups de la pandémie de la COVID-19. Des produits comme les masques, les désinfectants antibactériens, l'alcool à friction et les lingettes désinfectantes sont de plus en plus difficiles à trouver.

Chaque client nous demande du Purrell [NDLR De la lotion désinfectante pour les mains]. Cette semaine j'en ai eu puis j'en ai manqué... deux jours, ça a tout parti. Pis des masques, on en a manqué la semaine passée, on en a reçu et on en a manqué tout de suite. Ça a duré deux jours et il n'y en avait plus , affirme la gérante d'un Pharmaprix de Sept-Îles, Jocelyne Heppell.

Mme Heppell indique qu'une livraison de ces produits qui était prévue jeudi a été repoussée.

Même son de cloche au Bas-Saint-Laurent où les pharmacies subissent elles aussi les conséquences de la pandémie.

Les masques, les désinfectants antibactériens et l'alcool à friction sont introuvables, selon le directeur gérant d'un Jean Coutu de Rimouski, Jocelyn Belzile.

Lui aussi attend la livraison de ces produits qui tardent à être acheminés à son commerce.

C'est repoussé de semaine en semaine. Il y a une très grande demande, puis ils en cherchent partout. Jocelyn Belzile, directeur gérant chez Jean Coutu

Il dit manquer de masques depuis plus d'un mois, de désinfectants antibactériens depuis une dizaine de jours d'alcool à friction depuis cette semaine.

M. Belzile constate que la situation est généralisée à Rimouski.

Selon lui, les clients ne se promènent pas juste dans notre pharmacie à nous, mais un peu partout, les magasins de grande surface et ils se font répondre les mêmes choses.

Avec les informations de Catherine Poisson