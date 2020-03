Chefferie du PLQ : Dominique Anglade présente sa Charte des régions sur la Côte-Nord

La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne est venue présenter son projet de Charte des Régions.

En ce temps d’épidémie de la Covid-19, les poignées de mains se sont transformées en coups de coude amicaux. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

On a mis à l'intérieur de la chefferie toute une équipe de personnes qui représentent l'ensemble des régions du Québec. Puis on a dit : comment est-ce qu'on réfléchit à ça? Comment est-ce que concrètement on va amener des propositions? Puis c'est de là qu'a émergé la Charte des régions , raconte-t-elle.

Le document comprend six points et 31 engagements qui visent à ouvrir la voie à un partenariat entre le gouvernement du Québec et les régions.

À écouter : Dominique Anglade au micro de l'émission Bonjour la Côte

Dominique Anglade estime que la réalité de chaque région du Québec est bien spécifique. Sur la Côte-Nord, elle identifie la dévitalisation, le transport et la démographie comme des enjeux importants.

Mme Anglade affronte dans cette course à la chefferie Alexandre Cusson. Celui-ci était également sur la Côte-Nord cette semaine pour rencontrer les membres du parti.