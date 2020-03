Le festival Regard annulé à Saguenay

La Ville prend cette décision pour se plier aux nouvelles directives du gouvernement Legault qui interdit dorénavant les rassemblements de plus de 250 personnes.

On se doit de penser à la santé et à la sécurité des citoyens de Saguenay et à tous les visiteurs qui se sont rendus ou qui doivent se rendre dans notre ville.

Michel Potvin, maire suppléant de Saguenay