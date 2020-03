COVID-19 : le point au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Saguenay annule Regard

Saguenay met fin abruptement au festival Regard en raison des craintes qui se multiplient concernant le coronavirus. L’événement dédié au court métrage avait commencé mercredi soir.

La Ville prend cette décision pour se plier aux nouvelles directives du gouvernement Legault qui interdit dorénavant les rassemblements de plus de 250 personnes.

Les Pichous pas annulés pour l'instant

Dans un message sur une page Facebook destinée aux coureurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le président du comité organisateur de la course des Pichous, Mario Boily, affirme que la course est toujours au programme. La course du 15 Km des Pichous n'est pas annulée, comme c'est une activité sportive extérieure. Cependant, nous aurons une décision importante à prendre ce soir (réunion d'urgence) en ce qui concerne le rassemblement pour le repas dans le hangar de la Zone Portuaire , a-t-il écrit. Environ 2000 marcheurs et coureurs sont attendus samedi.

Il ajoute que l'accès au gymnase de la Cité Saint-François ne sera pas permis à plus de 200 personnes à la fois. C'est là que les coureurs récupéreront leur dossard.

Contacté par téléphone, Mario Boily a affirmé que s'il devait y avoir une annulation, la décision serait prise par Saguenay et non par son organisation.

Quarantaine préventive pour un groupe au Séminaire de Chicoutimi

Un groupe d’élèves du Séminaire de Chicoutimi est notamment soumis à une quarantaine préventive après un voyage scolaire en Allemagne pendant la semaine de relâche.

Ce pays ne figure pas sur la liste des pays à risque décrétée par le gouvernement du Canada, mais il est néanmoins l'un des plus touchés par le coronavirus en Europe.

La direction du Séminaire précise qu'aucun élève ni membre de son personnel ne présente de symptômes de la maladie pour l'instant.

Six personnes en isolement à la base de Bagotville

Un militaire de Bagotville de retour du Pérou est en isolement préventif. Deux employés de la clinique médicale qu’il a consultée et trois personnes avec qui il travaillait étroitement sont aussi en quarantaine.

Deux enseignants et une élève à la maison

Un enseignant de l’École secondaire Kénogami et un enseignant et une élève de l’École polyvalente Arvida doivent demeurer à la maison après un voyage en Italie, un pays durement touché par la maladie.