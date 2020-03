Coronavirus : plus de ressources, de prévention et de prudence dans la région

Alors que le premier ministre canadien s’est placé en isolement et que le gouvernement du Québec a annoncé qu’il prendra des mesures draconiennes pour freiner l’avancée du coronavirus, les milieux de l'éducation et du divertissement sont sur un pied d'alerte dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

Les collèges Saint-Joseph et Nouvelles Frontières, à Hull, ont annoncé qu'ils seront fermés vendredi, le temps que les responsables puissent faire le point sur la situation. Les activités parascolaires sont également annulées jusqu'à nouvel ordre au Collège Saint-Joseph.

La Commission scolaire des Draveurs et la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais ont quant à elles indiqué à Radio-Canada que chaque décision dans le dossier du coronavirus est prise en consultation avec la santé publique du Québec.

Le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, a écrit, mercredi, que comme les autorités de santé publique affirment que le risque pour la population d'Ottawa demeure faible, les cours, les examens et les activités sur le campus demeurent inchangés pour le moment .

L’université signale toutefois à tous ses étudiants et employés qui se rendent à l'étranger pour des études, des recherches ou des travaux officiels qu'il est désormais obligatoire de s'inscrire au Registre des séjours à l'étranger de l'Université d'Ottawa .

Gatineau sur le pied d’alerte

Les deux cas confirmés de COVID-19 à Ottawa n’ont pas manqué d’attirer l’attention de la Ville de Gatineau. La situation dans la capitale fédérale ne change cependant pas le plan d’action sur la rive québécoise, a affirmé Maxime Pedneaud-Jobin.

Notre mobilisation reste totale. On se prépare au pire depuis déjà un bon bout de temps , a expliqué le maire en espérant que le pire ne se produise pas.

À la lumière de l’évolution de la crise, Gatineau a réexaminé son plan d’intervention en cas de pandémie, a aussi indiqué le premier magistrat. Parmi les dispositions de ce plan, on compte notamment les mesures à prendre pour assurer le maintien des services essentiels.

Il faut que l’alimentation en eau potable reste accessible à tout le monde à Gatineau, peu importe ce qu’il se passe , a donné à titre d’exemple Maxime Pedneaud-Jobin.

La Société de transport de l'Outaouais, de son côté, a décidé d'augmenter la fréquence de nettoyage de ses autobus pour prévenir la propagation potentielle de la maladie.

Le secteur du divertissement se prépare au pire

Alors que les autorités déconseillent les grands rassemblements afin de freiner les occasions possibles de transmission du coronavirus, l’industrie du divertissement tente de répondre aux préoccupations de ses clients tout en protégeant son personnel.

Le Centre national des Arts a annoncé que ses salles de spectacle, ses bureaux, son restaurant, son stationnement et tous ses espaces publics demeurent ouverts, en précisant que toute décision d’annuler des spectacles et événements au CNA serait prise en s’appuyant sur des renseignements vérifiés et des recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada ou d’une autre instance de santé appropriée .

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux et sur son site web, le CNA Centre National des Arts a partagé une liste de mesures hygiéniques qui s’ajouteront au protocole de nettoyage habituel du Centre, qui comprennent entre autres des efforts supplémentaires à désinfecter tous les espaces publics, y compris les poignées de porte, les mains courantes, et autres surfaces , l’offre de désinfectant pour les mains [...] dans nos espaces et l'affichage de panneaux d’information [...] dans toutes les salles de bain et partout dans l’édifice qui rappellent les meilleures pratiques à adopter pour promouvoir une bonne santé et prévenir la propagation de microbes .

Le Centre Canadian Tire n'a pas encore annulé d’événement. (archives) Photo : Associated Press / Jana Chytilova

Des mesures hygiéniques rehaussées ont aussi été déployées dans le milieu des sports professionnels de la région. La direction des Sénateurs d’Ottawa a publié sur le site web de la LNH Ligue Nationale de Hockey les mesures qu’elle a entreprises, qui comprennent des politiques améliorées de nettoyage et de désinfection des sites et la recommandation de se servir du désinfectant pour les mains fourni à l'entrée et à la sortie de nos sites .

À l’heure actuelle, les spectacles de patinage artistique Disney on Ice qui seront présentés de jeudi à dimanche au Centre Canadian Tire n'ont pas été annulés, alors que d’autres éditions internationales du spectacle à Singapour, Hong Kong, et Séville l’ont été.

Avec les informations d’Antoine Trépanier et de CBC