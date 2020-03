3000 plats préparés par des élèves en cuisine pour Moisson Québec

Depuis hier, les 11 élèves de la cohorte de l’enseignant Alain Gagné cuisinent du porc à l’italienne en quantité impressionnante.

C'est une source de motivation pour eux, c'est pour une bonne cause et ça fait partie du programme de faire de la production et le contexte est idéal , estime l’enseignant qui participe à l’événement la Tablée des chefs depuis une quinzaine d’années.

Environ 300 kg de porc ont été coupés en cubes. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Pour réaliser les 3000 portions, les élèves ont dû transformer et cuisiner 300 kg de porc, 400 l de sauce tomate et 194 kg de légumes tout en respectant au maximum les règles entourant l’hygiène et la température des aliments.

C’est de réussir à garder les aliments à 4 degrés Celsius le plus longtemps possible et amener ce qui a été cuit à 4 degrés Celsius le plus rapidement possible. C’est le gros défi pour s’assurer de l’innocuité de ce qu’on fait.

Les repas seront livrés à Moisson Québec dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Une vingtaine d’écoles hôtelières de la province participent à la Tablée des chefs et plus de 100 000 repas seront remis à différentes banques alimentaires au cours des prochains jours.