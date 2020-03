Le français, une histoire d'amour et de survie pour la famille Iskedjian

Ses grands-parents et les habitants de six villages de la région de Musa Dagh, en Arménie, s’étaient réfugiés en 1915 au mont Moïse quand la marine française les a sauvés.

C’est par là que mon amour de la France et du français ont commencé, avant même ma naissance Vatché Iskedjian, entrepreneur

M Iskedjian est ensuite né à Beyrouth, au Liban, où son père et ses grands-parents s’étaient réfugiés. Il a appris les rudiments du français à l’école maternelle du Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth, où son père exploitait une cafétéria.

Vatché Iskedjian parle cinq langues : l’arabe, appris dans les rues de Beyrouth, l'arménien, parlé en famille, l’espagnol, l’anglais et le français. Son père et son grand-père étaient aussi amoureux du français.

Mon père et mon grand-père furent de grands francophiles. On entendait souvent mon grand-père chanter La Marseillaise. J'étais jeune, je ne comprenais pas ce qu’il faisait, mais je l'entendais de temps en temps , raconte-t-il.

Une nouvelle vie à Sudbury

Vatché Iskedjian et ses frères au Liban en 1968 - Michael Iskedjian, Vatché Iskedjian et Asbed Iskedjian (de gauche à droite). Photo : Vatché Iskedjian

Lorsque la guerre civile éclate au Liban, Vatché Iskedjian et toute sa famille quittent Beyrouth en 1978 pour s’installer à Sudbury, au Canada.

Dès son arrivée dans la ville ontarienne, M. Iskedjian est vite impressionné par la détermination des francophones à conserver leur langue.

Il y avait un rapport entre moi, Arménien né en diaspora devant apprendre la langue et garder ma culture, et les jeunes de Sudbury qui fournissaient les mêmes efforts que moi […]. C'était un parfait mélange et je me suis adapté très rapidement. Vatché Iskedjian, entrepreneur

Il encourage les francophones d’autres régions à être fiers de leur langue et à éviter les anglicismes qui, d’après lui, n'enrichissent pas le français.

Malheureusement, maintenant, on voit de plus en plus des gens utiliser des mots en anglais comme "manager", "training" alors qu’il y a des mots équivalents.

Même si son intégration à Sudbury a été facile, celui qui habite maintenant Toronto avoue qu’il a dû s’adapter à l’accent francophone sudburois .

Le plus grand choc pour moi c’était l’accent, ici, au Canada et surtout à Sudbury. Au début, j’avais du mal à comprendre ce que les gens disaient. Moi j’avais un accent international neutre , se souvient-il.

Ambassadeur du français en Arménie?

Monsieur Iskedjian et son épouse Taline Iskedjian au Mont-Saint-Michel en France. Photo : Vatché Iskedjian

Traducteur professionnel multilingue, Vatché Iskedjian reste très attaché au français.

Je pense en français même quand je parle l'anglais. Vatché Iskedjian, entrepreneur

Il nourrit le rêve de promouvoir le français en Arménie. Mon rêve c’est de devenir l’ambassadeur du français en Arménie afin que cette langue soit de plus en plus utilisée par les gens là-bas , révèle-t-il.

Son artiste francophone préféré est d'ailleurs le chanteur d’origine arménienne Charles Aznavour.