COVID-19 : Montréal se dit prête à agir et suivra les mesures de Québec

La mairesse Valérie Plante, qui avait déclaré jeudi matin que des mesures importantes seraient prises dans « les prochaines heures », a affirmé qu’elle suivrait les consignes préconisées par Québec pour limiter la propagation de la COVID-19.

Québec a effectivement interdit jeudi midi tout rassemblement de plus de 250 personnes tenu à l’intérieur de bâtiments dans la province. Une décision qui devrait avoir des conséquences sur de nombreux événements prévus à Montréal.

La Ville a par ailleurs annulé le grand défilé de la Saint-Patrick, qui était prévu le 22 mars à Montréal.

Elle a également demandé aux arrondissements une liste de tous les événements de grande ampleur qui devraient avoir lieu au cours des prochains mois.

Une dizaine d’employés de la Ville de Montréal ont également été placés en isolement, a annoncé jeudi matin la mairesse Valérie Plante, lors d’une conférence de presse dans le Quartier chinois de la métropole.

Ces employés du bureau des relations internationales de la Ville ont été testés. Ils demeurent en quarantaine par mesure préventive, et aucun cas positif n’a été détecté.

Si la mairesse a fait appel à la solidarité des Montréalais en soulignant l’importance de ne pas avoir « de préjugés ou de gestes discriminatoires », elle a aussi rappelé qu’il était nécessaire d’adopter des mesures appropriées.

Je ne serre plus les mains depuis une semaine et je me lave les mains 20 fois par jour. je donne un message rassurant, mais de précaution. On ne veut pas que les gens tombent dans la panique non plus.

Valérie Plante