Un 2e cas de contamination de la COVID-19 à Ottawa

Il s'agit d'une femme dans la quarantaine qui a voyagé en Italie. Elle a été placée en isolement à la maison et présente de légers symptômes , selon Santé publique Ottawa (SPO).

Toujours selon SPOSanté publique Ottawa , la femme n'a pas présenté de symptômes pendant son vol et n'est pas considérée comme un risque pour les autres passagers .

Quand elle est revenue, elle était asymptomatique. Mais quand elle a commencé à tousser et avoir de la fièvre, elle a pris les précautions nécessaires pour se faire tester , a relaté la Dre Vera Etches, la médecin en chef de SPOSanté publique Ottawa . Dès son retour au pays le 9 mars, la femme se serait mise en isolement volontaire et n'aurait pas été en contact avec quiconque, a soutenu la Dre Etches.

Ce cas n'est pas lié au premier cas confirmé le 11 mars, a aussi précisé SPOSanté publique Ottawa . Ce premier malade se porterait d'ailleurs mieux et n’exhiberait que des symptômes mineurs de la maladie, selon la dirigeante de l'agence municipale.

Selon le ministère de la Santé de l'Ontario, 17 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 ont été rapportés jeudi, portant le total provincial à 59.

Notre réponse ne change pas. On fait la même chose qu’avant : on fait des tests chez les personnes qui reviennent avec problèmes respiratoires et on fait le suivi avec leur entourage.

Dre Vera Etches, médecin en chef de Santé publique Ottawa