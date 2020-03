Premier cas présumé de COVID-19 en Saskatchewan

L’individu a été testé le 9 mars à Saskatoon et s’est senti suffisamment bien pour s’isoler chez lui, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement. Les responsables de la santé publique affirment être en contact régulier avec cette personne.

« Le premier cas de la province est lié à un voyage en provenance d’un pays où la transmission locale de COVID-19 a été signalée. [...] Tous les voyageurs doivent surveiller leurs symptômes pendant deux semaines à leur retour chez eux », rappelle le médecin en chef de la province, le Dr Saqib Shahab.

La santé publique enquête sur cette personne et les contacts qu’elle a pu avoir. « Si vous ne recevez pas d’appel [...], vous ne risquez pas de transmettre le COVID-19 de cette personne », explique-t-on.

Selon le Dr Shahab, le risque de contracter la COVID-19 en Saskatchewan demeure faible. Prendre des précautions contre la maladie est tout de même important, note-t-il, comme se laver les mains fréquemment, pratiquer une bonne hygiène en matière de toux et d’éternuements et rester chez soi si on est malade.

De son côté, le ministre de la Santé, Jim Reiter, affirme que « des équipes de planification spécialisées » ont été mises en place. Le gouvernement s’est par ailleurs engagé « à fournir les ressources nécessaires au système de santé pour atténuer les effets de la COVID-19 et y répondre ».