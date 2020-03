La COVID-19 suivie de près par le monde du sport

Hockey

Au Nouveau-Brunswick, l’association provinciale de hockey mineur, Hockey NB, avait assuré, au cours de la fin de semaine dernière, se plier aux recommandations du ministère de l’Éducation. Les jeunes revenant de destinations internationales devaient donc se mettre en quarantaine pour 14 jours et ne participer à aucun événement sportif pendant cette période.

Toutefois, après une réunion mardi soir, l'association a décidé de se plier aux recommandations de Hockey Canada et de Santé Canada. Hockey Nouveau-Brunswick demande aux parents et aux entraîneurs de faire preuve d'un bon jugement là où des symptômes pseudo-grippaux existent. S’il y a un membre de Hockey Nouveau-Brunswick qui présente des symptômes d’un virus, il ne devrait pas assister aux événements sanctionnés par Hockey Nouveau-Brunswick , peut-on lire dans la déclaration de Hockey NB.

Des jeunes du hockey mineur au Nouveau-Brunswick à l'entraînement. Photo : Radio-Canada

Luc Foulem, de Hockey NB, affirme que la santé des participants est la priorité et que l’organisation reste aux aguets.

Santé Canada et la médecin-hygiéniste en chef de la province recommandent aux gens qui ont voyagé dans les 14 derniers jours en l’Iran, en Italie et dans la province chinoise du Hubei de se mettre en quarantaine préventive. L’approche de Santé Canada et de la Médecin hygiéniste en chef de la province est l’approche la plus convenable et appropriée à laquelle on pouvait adhérer.

La direction de la Ligue de hockey junior A des Maritimes se rencontre jeudi pour évaluer quelles sont les mesures à préconiser. Jusqu'à présent, la la LHMLigue de hockey junior A des Maritimes affirme adhérer au plan de Hockey Canada.

Pour le moment, aucune annulation des activités de la LHMLigue de hockey junior A des Maritimes ou de Hockey NB n’est prévue.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, est en rencontre aujourd'hui avec le président de la Ligue canadienne de hockey Dan MacKenzie et les autres commissaire des ligues de l'Ontario et de l'ouest, David Branch et Ron Robinson pour établir un plan de match pour la suite des choses.

Les vestiaires ne sont pas accessibles aux journalistes. Toutefois, la mesure est en place depuis des années et n’est pas liée au COVID-19.

Recommandations de Hockey Canada Pas de partage de bouteilles d’eau ou de serviettes. Cette recommandation s’applique également aux officiels.

Les personnes responsables des serviettes et des bouteilles d’eau doivent porter des gants.

Les parents sont priés de garder leurs enfants à l’écart du hockey s’ils présentent des signes de maladie infectieuse ou virale.

Les joueurs devraient essayer de limiter les contacts avec la bouche ou le nez.

Lavage de main doit être fréquent.

S’il doit y avoir des poignées de mains, elles se feront avec les gants, plutôt qu’à mains nues.

Soccer

L’association provinciale Soccer du Nouveau-Brunswick soutient suivre également les recommandations de Santé Canada.

Même si actuellement on traverse une période hors-saison, plusieurs camps et activités hivernales ont lieux.

Younes Bouida de Soccer NB estime qu'il est important de suivre les directives afin que tous les participants restent en santé et de ne pas céder à la panique.

Peu importe la discipline, les recommandations sanitaires se ressemblent.

Dans le monde du soccer, les entraineurs expliquent qu’en plus des bouteilles d’eau, on tentera d'éviter autant que possible le partage des dossards et que les traditionnelles poignées de mains avant et après les parties sont suspendues.

Aux entraînement du FC Wanderers d’Halifax, de la Première ligue de soccer du Canada, les joueurs ont chacun leur bouteille d’eau personnalisée. De la prévention contre le coronavirus. Photo : Radio-Canada / Francois Leblanc

La Première ligue canadienne (CPL) a émis une déclaration indiquant que la ligue avait mis sur pied un comité afin d'assurer la sécurité des joueurs. On se veut rassurant et affirme également que la saison ne commence qu’au mois d’avril et que pour le moment, les équipes ne jouent pas devant grand public, ce qui réduit leur exposition.

Ringuette

La décision de Ringuette Nouveau-Brunswick s’apparente à celle de Hockey NB. Après avoir décidé de respecter les recommandations du ministère de l’Éducation, c’est plutôt celles de Santé Canada qui seront adoptées. Les filles pourront jouer et participer aux activités de ringuette, sauf si elles arrivent de la Chine ou l’Iran.

De ce côté non plus, les activités ne sont pas suspendues.

Des joueuses de ringuette pendant le 36 tournoi Dieppe Riverview Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Tennis

Le tournoi Challenger de la Fédération international de tennis, censé avoir lieu à Fredericton la semaine prochaine est annulé.

C'est très décevant, nous étions très excités d'accueillir un événement international à Fredericton , se résigne, la responsable des communications du Challenger, Rose Arsenault.

Pour le moment, on ne sait pas si le tournoi sera reporté à une date ultérieure.

Lors de l'événement, les amateurs de tennis auraient eu la chance de voir plusieurs joueurs internationaux classés dans la WTA, dont la canadienne Françoise Abanda.

Besoin d’une ligne claire

Le professeur de marketing de l’Université de Sherbrooke, David Pavot, titulaire de la Chaire de recherche sur le dopage dans le sport, affirme de son côté que le manque d’homogénéité dans la prise de décision en lien avec les événements sportifs nourrit un vent de panique. Il y a des mesures qui sont tout à fait raisonnables. Suspendre le serrage de mains traditionnel pourrait être raisonnable. Il faudrait aller dans la gradation.

Il explique que depuis les deux grands conflits mondiaux, jamais on n’a assisté à des annulations de masses comme on voit en ce moment et ce, dans toutes les sphères du monde du sport.

Selon M. Pavot, le nombre d’associations et d’individus en mesure de prendre des décisions est très vaste. Il cite en exemple les gouvernements, les fédérations sportives nationales, provinciales et même locales, qu’il est extrêmement difficile d’y voir clair.

Chacun gère la situation en fonction du risque et de leur propre tolérance au risque. David Pavot, professeur de marketing de l'Université de Sherbrooke

Selon lui, il est temps que les plus hautes instances tracent une ligne claire quant au processus décisionnel. Ça devrait venir du gouvernement fédéral qui dit: “voici les balises, voici ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire”. Au bout d’un moment, on a l’impression que personne ne veut prendre l’odieux et que tout le monde se renvoie la balle de ping-pong. Finalement, ce sera le responsable de ligue ou le responsable local de l’aréna qui devra prendre l’odieux d’annuler une compétition.

Les équipes de Corée du Nord et du Sud s'affrontent lors d'un match présenté à huis clos à Pyongyang dans le cadre des qualifications asiatiques en vue de la Coupe du monde de 2022 Photo : Korea Football Association (KFA)