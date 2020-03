COVID-19 : pas d'élections provinciales en Saskatchewan ce printemps, annonce le premier ministre

« Je ne déclencherai pas d'élections provinciales ce printemps », a dit le premier ministre Scott Moe dans un gazouillis, jeudi matin.

Il a indiqué que son gouvernement continuerait de se « concentrer sur la mise en place d'un gouvernement fort et stable et sur la résolution des problèmes sanitaires et économiques causés par la pandémie COVID-19 ».

Sur Twitter également, le chef du Nouveau Parti démocratique, Ryan Meili, a salué la décision du premier ministre.

« L'opposition est prête à travailler ensemble pour préparer notre province à l'arrivée de cette pandémie et pour minimiser les répercussions sanitaires et économiques sur la population de la Saskatchewan », a-t-il souligné.

Plus de détails à venir.