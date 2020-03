Début de la saison des nids-de-poule en Alberta

Nous aimerions remercier les citoyens qui signalent ces nids-de-poule parce qu’ils nous aident en nous indiquant là où nous devons aller faire des réparations , explique le porte-parole du service routier de la Ville, Chris McGeachy.

Les 1442 plaintes de cet hiver constituent une augmentation de 556 signalements par rapport à l’année dernière pour la même période.

La majorité des plaintes, 781 au total, ont été faites durant le mois de février, ce que la Ville attribue à la fluctuation des températures et à la fréquence du cycle gel-dégel.

Je croyais que j'allais disparaître dans l’un de ces trous en arrivant dans le stationnement du parc à chien. Kathryn Kaldestad, conducteur

Kathryn Kaldestad indique qu'elle doit naviguer entre les nids-de-poule sur une route particulièrement touchée dans le quartier Renfrew.

La genèse d’un nid-de-poule

La majorité des nids-de-poule se forment au printemps après une période de dégel. L’eau qui s’est infiltrée dans les crevasses de la chaussée a gelé durant l’hiver, soulevant le pavé. Une fois le printemps arrivé, l’eau s’écoule et la route s'affaisse, ayant perdu son support.

Essentiellement, il y a une combinaison de facteurs très défavorables qui fait que ce qui était déjà sur le point de se manifester va se manifester au printemps , explique le professeur en géotechnique routière de l'Université Laval, Guy Doré.

Il faut donc que les routes soient bien entretenues pour éviter que l’eau ne s'infiltre, puisque l’éclatement, la déformation ou le trou se produiront aux endroits où il y avait déjà un problème dans la chaussée, soutient M. Doré.

L’augmentation du parc automobile joue aussi son rôle dans cette équation puisque l’achalandage ajoute une pression sur une route qui se serait affaissée après un dégel.

Plus le trafic est important, plus le risque de formation de nids-de-poule est important. Et si la route est prédisposée et qu’il y a beaucoup de véhicules qui circulent, ça va définitivement amplifier le phénomène , indique Guy Doré.

La situation à Edmonton

Selon les données de la Ville d’Edmonton, 1340 plaintes ont été faites au 311 concernant la présence de nids-de-poule depuis le mois de janvier, dont 1002 depuis le début du mois de mars.

Nous inspectons régulièrement l’état des routes, mais nous comptons aussi sur le public. L’application du 311 est la meilleure manière de signaler un nid-de-poule puisqu’elle permet d’en préciser le lieu, la grosseur, les conditions et des photos , écrit le responsable des communications pour les services routiers, Zak Fairbrother.

Cette année, la Ville a déjà réparé plus de 15 000 nids-de-poule, indique-t-il.

Guy Doré souligne que ces réparations doivent toutefois être temporaires pour maintenir la qualité de la route avant une réparation plus substantielle qui doit être faite durant l’été.

Lorsque le nid-de-poule se forme au printemps, on vient le remplir, mais on omet ou on néglige souvent de venir faire une réparation durable. Une réparation au mois de mars ou au mois d’avril ne peut pas durer puisque les conditions sont très défavorables , dit Guy Doré.

Avec les informations de CBC