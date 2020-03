La Véloroute des baleines passe en deuxième vitesse pour attirer des cyclistes

Les organisateurs de la Véloroute des baleines multiplient les efforts promotionnels pour attirer plus de cyclistes sur la Côte-Nord. Un système de transport de bagage et une nouvelle carte des pistes cyclables ont notamment été lancés mercredi.

La Véloroute des baleines a pour objectif d’obtenir un achalandage équivalent à 10 % de celui de la Véloroute des Bleuets au Lac-Saint-Jean. Les organisateurs espèrent ainsi engendrer des retombées de 1,2 million de dollars par année.

Projet pilote de bagages

Les cyclistes qui voudraient parcourir les pistes cyclables de la Côte-Nord auront droit cet été à un nouveau service de transport des bagages et des vélos.

Les organisateurs de la Véloroute des Baleines mettent sur pied ce service pour permettre aux cyclistes de rouler plus léger. Le directeur général de l'organisme Denis Villeneuve espère ainsi attirer plus de cyclistes sur la Côte-Nord.

On est convaincus que ça va avoir des retombées. Denis Villeneuve, directeur général, Véloroute des baleines

Déjà on en a parlé [du transport des bagages] parce qu'on participait récemment au salon vélo de Québec et lorsqu'on a présenté ce nouveau service-là aux gens qui nous visitaient il y avait beaucoup beaucoup d'intérêt. On a reçu des demandes par courriel , raconte M. Villeneuve.

Pour le moment il ne s'agit que d'un projet pilote qui aura lieu durant 16 jours au cours de l'été

Une nouvelle carte

La Véloroute a aussi créé une nouvelle carte qui est imprimée à 18 000 exemplaires et qui sera distribuée à travers la province.

Cette nouvelle carte couvre la région de Tadoussac à Baie-Trinité et propose six circuits.

Cette carte est disponible en ligne, explique l'agente de développement de Tourisme Côte-Nord, Gabrielle Potvin.

C'est un outil promotionnel. Donc le but c'est de dire la Côte-Nord elle se parcourt en vélo, puis voici ce qu'on peut faire à vélo sur la Côte-Nord , indique Mme Potvin.

Avec les informations de Alexie André Belisle