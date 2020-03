Le festival World Press Photo annulé à cause du coronavirus

Selon le communiqué publié par l’équipe organisatrice, le festival et la remise de prix sont annulés, et non pas reportés, en raison de l’incertitude qui entoure la pandémie.

Les noms des lauréats et lauréates de cette année seront annoncés le 16 avril et leurs photos seront mises en avant sur Internet.

Nous allons travailler dur pour donner à ces personnes gagnantes la reconnaissance qu’elles méritent , précise le communiqué.

Quant à l’exposition World Press Photo, qui voyage à travers le monde et qui s’arrête chaque année au Canada, elle se poursuit.