COVID-19 : Les employés d'une institution fédérale forcés de faire du télétravail

Selon Michael Toope, porte-parole du BSIFbureaux du surintendant des institutions financières , les 360 employés qui travaillent dans cet édifice font du télétravail en attendant les résultats du test.

Les opérations continuent normalement.

Le siège social du BSIFbureaux du surintendant des institutions financières est situé au 255 , rue Albert, au centre-ville d'Ottawa.

Le porte-parole a expliqué que la santé et la sécurité des employés étaient primordiales et qu'aucune date de retour n'est encore fixée.

Le BSIF Bureau du surintendant des institutions financières compte 4 bureaux à Ottawa, Toronto, Montréal et Vancouver avec un total d'environ 800 employés dans l'ensemble du pays.

Le BSIFBureau du surintendant des institutions financières est un organisme fédéral indépendant qui réglemente et surveille plus de 400 institutions financières et 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s’ils sont en bonne santé financière et s’ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

Plus de détails à venir.