Coronavirus : la clinique de Québec double ses effectifs

Six infirmières seront présentes jusqu'à 21 h à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, sur le chemin de la Canardière.

Avant de se présenter à cette clinique, le gouvernement demande aux personnes qui pensent avoir contracté la COVID-19 d'appeler la ligne Info-Santé pour discuter avec une infirmière qui évaluera la situation avec elles.

C'est le personnel d'Info-Santé qui recommandera ou non de se rendre à la clinique.

Première journée occupée

La journée d'ouverture de la clinique de Québec a été plus achalandée que prévu pour les trois infirmières en poste.

On a roulé à grande capacité. Nous avions planifié d'accueillir 20 à 30 personnes. Nous en avons testé 61 jusqu'à 20 h mercredi soir. On pense aujourd'hui tester au-delà d'une centaine de personnes pendant la journée , affirme le directeur de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, François Desbiens, en entrevue à l'émission Première heure.

La COVID-19 présente des symptômes similaires à ceux de la grippe. Toutefois, le virus est beaucoup plus virulent. Selon les projections du gouvernement, de 30 à 70 % des Canadiens pourraient contracter la maladie.

Il est plus sévère chez les malades chroniques et atteint des adultes en plus grand nombre que l'influenza. Il est aussi nouveau. On n'a aucune défense immunitaire. Beaucoup de populations pourraient être exposées , explique François Desbiens.

Ouverture possible d'une nouvelle clinique

Le nombre de personnes à tester risque d'augmenter encore dans les prochains jours et les prochaines semaines. La direction de la santé publique évalue la possibilité de déménager ou d'agrandir la clinique actuelle.

Nous sommes en train d'évaluer la possibilité de recevoir plus de personnes. Les réflexions sont en cours pour déterminer si ça va être au même endroit de façon contiguë ou à un autre endroit , mentionne François Desbiens.

Vaccin fabriqué à Québec?

L'entreprise biopharmaceutique de Québec Medicago affirme avoir produit avec succès des particules pseudo-virales du coronavirus.

Il s'agit de la première étape en vue du développement éventuel d'un vaccin.

Des tests précliniques seront nécessaires pour évaluer son innocuité et son efficacité. Des essais cliniques du vaccin sur des personnes devraient commencer d'ici les mois de juillet ou d'août.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il investit 2,1 millions de dollars pour accompagner les recherches de la Faculté de médecine de l’Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval sur le sujet.

Les meilleures façons de prévenir la transmission de la maladie sont semblables à l'influenza : se laver les mains, s'isoler en cas de fièvre, tousser dans notre coude et porter un masque en cas d'infection.