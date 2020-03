Punaises de lit : le Centre éducatif Gard'Amis de Regina fermé jusqu'à lundi

Pour des raisons de sécurité et de salubrité, aucun enfant ne pourra fréquenter le Gard'Amis pendant les prochains jours, indique la présidente du centre, Jenny Côté.

Une équipe d’exterminateurs a été appelée pour décontaminer les lieux. Il est fortement recommandé de ne pas avoir d’enfants dans le Centre à ce moment , peut-on lire dans le communiqué.

La direction et le conseil d’administration du centre éducatif demandent la collaboration des parents pour enrayer le problème. Il leur est notamment suggéré de vérifier la présence de punaises de lit à la maison et de ramener tous vêtements, toutous ou doudous qui se retrouvent dans les casiers afin de les nettoyer à l’eau chaude et de les mettre à la sécheuse à température élevée.

Aucun objet personnel ne peut être envoyé au Centre la semaine prochaine, dit-on également.

Par ailleurs, si des punaises de lit sont trouvées à la maison, l’enfant doit y rester jusqu’à ce que le problème soit réglé .

Le Centre Gard’Amis demande aux parents de respecter ces directives à la lettre.

Jenny Côté reconnaît que cette fermeture peut causer des désagréments , mais rappelle que cela a pour but d’éviter une fermeture à plus long terme.

Le directeur de l'École Monseigneur de Laval, Daniel Fletcher, affirme que l’équipe d’entretien met les bouchées doubles pour garder les locaux exempts de punaises de lit.

Des documents ont été envoyés aux parents mercredi pour qu’ils puissent être sensibilisés à ce sujet.