Cas de coronavirus en Estrie: peu de détails seront partagés avec le public

La personne revenait d'un voyage en Italie, elle va plutôt bien et elle est en isolement à son domicile en Estrie, a tenu à préciser le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie au micro de Par ici l'info. Il indique qu'il se doit de protéger les renseignements de la personne atteinte.

On a plus de détails sur la personne, mais on n'en transmet pas beaucoup plus pour une raison bien simple, on a une excellente collaboration des gens qui voyagent, qui ont des symptômes ou qui vont consultés , mentionne le directeur de la Santé publique en Estrie qui souhaite garder la collaboration des gens.

On veut que les gens continuent de nous aviser pour les protéger, pour les soigner, donc on garde l'information plutôt fermée justement parce que ça marche bien cette formule de conserver la confidentialité. Dr Alain Poirier, directeur de la Santé publique en Estrie

Il s'agit du 9e cas positif au COVID-19 au Québec.

Plus de détails à venir