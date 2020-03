Retrait des accusations contre le juge militaire Mario Dutil

Ce dernier faisait finalement face à quatre chefs d’accusation devant la Cour martiale, dont fraude, acte de nature frauduleuse et conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

En juin 2019, le procureur avait déjà retiré quatre des huit chefs d’accusation dont il faisait l’objet.

Mercredi, il a été annoncé que le Directeur de la poursuite, se trouvant dans l’impossibilité de trouver un juge impartial, abandonne les quatre dernières accusations.

Les premières accusations avaient été déposées en janvier 2018.

Récusation du juge

Le juge militaire délégué et juge en chef adjoint, le lieutenant-colonel Louis Vincent d’Auteuil, s’est récusé en juin 2019 et a refusé de nommer un juge militaire suppléant.

Le 3 mars dernier, la Cour fédérale a estimé que cette décision du juge d’Auteuil était raisonnable.

Après avoir examiné en détail la décision de la Cour fédérale de rejeter ma demande de contrôle judiciaire, et après avoir soigneusement examiné toutes les circonstances entourant cette affaire, j’estime qu’il n’est plus dans l’intérêt public de poursuivre ce procès , écrit le directeur et colonel Bruce MacGregor.

Les gestes qui étaient reprochés au colonel Mario Dutil datent de novembre 2014 et octobre 2015.