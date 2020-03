Chute des cours mondiaux du pétrole : reculs importants des prix de l'essence

Le site essencemontreal.com rapportait jeudi matin que le prix moyen du litre d'essence ordinaire au Québec était de 1,03 $, soit plusieurs cents de moins qu'en début de semaine.

Dans la région de Montréal, les prix de l'essence ordinaire oscillaient entre 1 $ et 1,07 $ le litre, soit légèrement supérieurs à Québec.

Pour sa part, le site gasbuddy.com a observé des prix moyens de 0,95 $ en Ontario, de 0,965 $ en Nouvelle-Écosse, de 1,02 $ au Nouveau-Brunswick et de 1,03 $ à l'Île-du-Prince-Édouard. En Alberta, le litre d'ordinaire était proposé à 0,90 $.

Lundi, l'Arabie saoudite a pris la décision de provoquer une forte baisse des prix du baril à la livraison. Dans la foulée, à la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole a cédé 10,77 $US, ou 26 %, à 30,49 $US le baril, après avoir reculé de 10 % le vendredi précédent. Le cours du pétrole s'est quelque peu relevé par la suite.

De nouveaux reculs des prix du baril de pétrole brut ont été remarqués jeudi matin. Le prix était en baisse de 1,64 $US à la Bourse des matières premières de New York, à 31,35 $US, et inférieur de 1,76 $US à 34,03 $US pour le Brent de la mer du Nord, qui est la référence européenne.

Par ailleurs, la chute de la valeur du dollar canadien s'est poursuivie; mercredi, il s'est négocié au cours moyen de 72,75 ¢US, en baisse par rapport à son cours moyen de 72,83 ¢US de la veille.