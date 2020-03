Procès d’Éric Michaud: deux jurés auraient pu être exclus

Après 11 longs jours de procès où ils ont passé des heures à écouter différents témoins, noté attentivement les moindres détails et analysé la crédibilité de chacun d’entre eux, deux jurés ont bien failli voir leur travail au procès d'Éric Michaud prendre fin abruptement, mercredi. Il a même été momentanément question de les exclure du procès, tout juste avant le début des délibérations, au palais de justice de Shawinigan.

Un texte de Jonathan Roberge

Les constables spéciaux, qui sont en quelque sorte les policiers du palais de justice, ont constaté que les jurés numéro 1 et numéro 12 avaient apporté avec eux un thermomètre infrarouge, un bêcher ainsi qu’un thermomètre de laboratoire au mercure. L’un d’entre eux a même admis qu’il envisageait de faire lui-même une expérience dans la salle de délibération.

Au début du procès il y a un peu plus de deux semaines, le juge Étienne Parent avait pourtant été très clair : le travail des 12 jurés consiste à analyser la preuve qui leur est présentée par les témoins et experts appelés à témoigner au procès. En aucun cas, ils ne peuvent tenter de trouver par eux-mêmes d’autres théories ou spéculer sur des scénarios qui n’ont pas été amenés en preuve.

Une initiative partie d’une bonne intention

Les jurés se sont dits bien intentionnés. Depuis le début du procès, la Couronne et la défense ont débattu sur la température de l’eau du bain de l’appartement où la fillette a été retrouvée gravement blessée aux mains.

La Couronne souhaite prouver que l’eau était trop froide pour provoquer ces brûlures et accuse Michaud d’avoir plongé les mains de l’enfant dans une friteuse.

Un chimiste invité par l’avocate de la défense, Me Pénélope Provencher, a expliqué au jury que les enquêteurs n’avaient pas utilisé le bon type de thermomètre pour prendre la température de l’eau et que selon lui, un thermomètre de laboratoire aurait permis de démontrer que l’eau du bain était en réalité 2°Celsius plus élevée que la température captée par un thermomètre infrarouge.

C’est sans doute ce que les deux membres du jury souhaitaient tester à leur tour. Ils ont admis s’être échangé quelques messages textes dans le but d’amener le matériel nécessaire pour faire le test.

Coincés avant le fait

Comme les constables spéciaux ont découvert le matériel avant qu’ils n’aient eu la chance de l’utiliser, les deux avocats et le juge ont décidé de passer l’éponge, non sans lancer un avertissement à tous les jurés. Ces deux personnes auraient pu facilement être exclues du jury pour ne pas avoir respecté les consignes.

Le débat entre avocats s’est tenu alors que les jurys étaient à l’extérieur de la salle. Ces discussions à huis clos sont automatiquement frappées d’une ordonnance de non-publication.

À la demande de Radio-Canada, le juge a accepté de lever en partie cette ordonnance afin d’éduquer la population au travail des jurés et de faire comprendre où s’arrête leur pouvoir.