Coronavirus : 114 nouveaux cas rapportés en Corée du Sud

Une centaine de cas de contamination en lien avec un centre d'appel ont en effet été recensés ces derniers jours.

Cela pourrait entraîner une "super propagation" dans la zone métropolitaine, où se concentre la moitié de la population totale , a déclaré lors d'une réunion le premier ministre Chung Sye-kyun.

À ce stade, près de 90 % des cas sud-coréens ont été recensés dans la ville de Daegu (sud) et la province voisine de Gyeongsang du Nord.

Au total, 114 nouveaux cas ont été recensés mercredi, ont annoncé jeudi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), ce qui porte le total de personnes qui ont été infectées en Corée du Sud à 7869.

Séoul a déploré six nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 66 morts.

Baisse des nouveaux cas en Chine

Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus en Chine a chuté à 15, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, au plus bas depuis le début de la publication des statistiques mi-janvier.

Parmi ces cas supplémentaires figurent cependant six personnes arrivées dans le pays depuis l'étranger, signalant un nouveau défi pour les autorités sanitaires chinoises qui avaient réussi à endiguer l'épidémie sur leur sol.

Avec les six nouveaux cas « importés » de l'étranger annoncés jeudi par le ministère de la Santé, le total national s'élève désormais à 85.

En outre, 11 personnes sont mortes lors des dernières 24 heures. C'est également le niveau le plus bas depuis le 24 janvier. Le total s'élève désormais à 3169 morts en Chine, de très loin le pays le plus touché au monde. Au total, 80 793 personnes ont été infectées en Chine.

Par ailleurs, le bilan final de l'effondrement en Chine d'un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus a atteint jeudi 29 morts après la découverte d'un dernier corps dans les décombres, selon un média officiel.

Sur les 71 personnes prises au piège samedi au moment du sinistre, des dizaines avaient été sorties vivantes. L'hôtel Xinjia, situé dans la ville côtière de Quanzhou dans la province du Fujian (est), s'était écroulé pour une raison indéterminée.

L’annulation des Jeux de Tokyo est « impensable »

Annuler les Jeux olympiques de Tokyo est « impensable » même s'il n'est pas exclu que la qualification de pandémie désormais appliquée au coronavirus ait une incidence, a déclaré jeudi la gouverneure de la capitale japonaise.

On ne peut pas affirmer que l'annonce d'une pandémie n'aura pas d'incidence [...]. Mais je pense qu'une annulation est impensable , a déclaré Yuriko Koike devant des journalistes.

Des doutes sont émis régulièrement depuis plusieurs semaines sur l'opportunité de maintenir ce méga-événement sportif prévu au Japon du 24 juillet au 9 août, suivi fin août début septembre des Jeux paralympiques.

Les organisateurs nippons répètent que les Jeux seront organisés comme prévu et le Comité international olympique (CIO), qui aura le dernier mot, affirme officiellement qu'aucune discussion sur une éventuelle annulation n'a été engagée.

Le CIO dit être en contact permanent avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vient de classer au rang de pandémie le nouveau coronavirus apparu en Chine en décembre.

Le président philippin va subir un test préventif

Le président philippin Rodrigo Duterte va subir à titre « préventif » un test de dépistage du nouveau coronavirus, a indiqué jeudi son entourage.

Les bâtiments du Sénat et de la Banque centrale sont en cours de désinfection et plusieurs responsables ont annoncé ils allaient se placer à l'isolement à titre préventif.

Le secrétaire aux Finances Sonny Dominguez et le directeur de la Banque centrale Benjamin Diokno font partie des deux responsables qui sont en confinement.

Les Philippines ont enregistré peu de cas d'infection au nouveau coronavirus par rapport à des pays comme la Chine et l'Italie mais, depuis lundi, leur nombre est passé de 24 à 49.

Les autorités sanitaires philippines ont annoncé qu'une seconde personne est décédée du Covid-19, un mois après la mort d'un touriste chinois.

La Grèce déplore son premier mort

La Grèce a annoncé jeudi son premier mort du nouveau coronavirus, un Grec sexagénaire ayant voyagé fin février en Israël. Un citoyen de 66 ans, qui avait été admis à l'hôpital de Patras (sud-ouest) le 2 mars et intubé le 6 mars, est décédé jeudi matin, a annoncé le ministère grec de la Santé, dans un communiqué.

Il « souffrait de maladies sous-jacentes » et a « connu une détérioration importante qui a évolué en insuffisance polyorganique », a ajouté le ministère.

Cet homme avait participé au voyage d'un groupe de pèlerins en Égypte et Israël. La majorité des 98 cas de coronavirus en Grèce provient de ce groupe ou de personnes ayant été en contact avec ces pèlerins.

La Grèce a fermé mardi toutes les écoles, crèches et universités pour deux semaines afin de « ralentir la propagation » du virus. Tout rassemblement public et spectacle est interdit également dans deux régions du Péloponnèse, où étaient hospitalisés le sexagénaire décédé et son épouse.

La cité antique d'Olympie, où la flamme olympique doit être allumée jeudi pour les JO de Tokyo, est située dans l'une de ces régions, l'Élide. La cérémonie se tiendra sans spectateurs.