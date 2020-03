Le directeur Jean Grand-Maître quittera l'Alberta Ballet sur des airs de David Bowie

Je n’aurai pas pu rêver d’un meilleur départ que celui-là , se réjouit le directeur artistique de l’Alberta Ballet, Jean Grand-Maître.

Le spectacle Phi est inspiré du monde d'aujourd'hui dans lequel on se perd souvent à cause de la dépendance aux nouvelles technologies, explique-t-il.

On a beaucoup à créer, les décors, les costumes. On a choisi plus de 20 chansons de David Bowie. Jean Grand-Maître, directeur artistique, Alberta Ballet

Il travaille sur ce projet depuis deux ans avec la succession de l’artiste, la David Bowie Estate basée à New York. Celle-ci a rejeté les premiers scénarios soumis soutenant que le produit final devait s'éloigner le plus possible d'une oeuvre biographique. Elle a finalement donné son feu vert, il y a cinq mois.

Cela a été une journée magnifique pour moi, car je voulais terminer ces 20 ans à l’Alberta Ballet avec une création importante. Jean Grand-Maître, directeur artistique, Alberta Ballet

Il dit ne pas savoir comment le public réagira à ce dernier concert, mais il promet que ce sera un voyage fabuleux .