Un nouveau départ pour le Centre d’art de Richmond

Le centre veut notamment attirer une clientèle plus jeune et élargissant son offre musicale. Pour l'avenir, le retour de la musique classique est une possibilité.

On parle des spectacles, de l'école de musique. J'aimerais qu'il y ait plus d'élèves qu'on en fasse profiter plus la population , explique Mélissa Ducharme, codirectrice du volet gestion au Centre d'art de Richmond.

Alors que des cours de piano, de batterie, de guitare et de chant sont offerts cette année, Mme Ducharme souhaiterait élargir l’offre, comme les instruments à vent ou encore le violon.

À la direction générale, Mme Ducharme est accompagnée par Marie-Ève Bourdage qui est quant à elle codirectrice du volet artistique au centre.

Les élus de Richmond, malgré les turbulences, ont toujours maintenu le financement du centre d'art qui bénéficie d'une subvention de 25 000 $ par an.