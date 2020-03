La culture innue à l’honneur dans les écoles de Uashat mak Mani-utenam

Les écoles organisent ces activités une après l’autre; cette semaine à l’école primaire Tshishteshinu de Mani-utenam, la semaine prochaine à l’école primaire Johnny-Pilot de Uashat et la semaine suivante à l’école secondaire Manikanetish, commune aux deux communautés.

Mardi, sept activités différentes étaient organisées à l’école Tshishteshinu et les groupes y participaient en rotation. Les jeunes ont, par exemple, pu préparer et déguster de la bannique dans la grande tente (Shaputuan) de l’école, se promener en raquette ou écouter des légendes racontées en langue innue par une aînée.

Activité bannique Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Ils faisaient ça nos grands-parents, et c’est plaisant d’apprendre ça, parce que si on l’apprend on va pouvoir le montrer à nos petits-enfants , témoigne Akyann Vollant, une élève de sixième année, après avoir préparé sa bannique.

L’objectif est d’aller chercher leur identité, leur fierté d’être Innus, d’aller chercher leur culture, les traditions , explique Ingrid Tshirnish, la directrice de l’école Tshishteshinu.

Une semaine qu’aurait apprécié Mme Tshirnish lorsqu’elle était étudiante.

Moi je suis allée dans une école québécoise et ça a toujours été mon rêve d’être dans une école de la communauté et le seul moyen, ça a été de devenir enseignante dans une école innue , explique la directrice.

C’est toujours plaisant de voir la fierté des élèves qui voit leur culture. Ingrid Tshirnish, directrice de l’école Tshishteshinu

La semaine se conclura vendredi avec un repas traditionnel à l’école Tshishteshinu.

Denis Vollant, coordonnateur des activités culturelles pour les écoles de Uashat mak Mani-utenam, explique que des activités du genre existent depuis longtemps dans les écoles, mais qu’elles se sont officialisées dans les dernières années.

On gèle le calendrier scolaire en mars pour faire des activités à temps plein dans les écoles , explique M. Vollant.

Cette semaine n’est qu’une partie des activités culturelles innues proposées aux étudiants primaires et secondaires de Uashat mak Mani-utenam. Dans mon travail, je les sors au moins une fois, certain groupe deux fois par année dans le territoire , explique Denis Vollant.

L’objectif est qu’à la graduation du secondaire, les élèves aient effectué une vingtaine de sorties dans le territoire et soient imprégnés le plus possible de la culture innue.