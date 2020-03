Coronavirus : Une deuxième journée avec 7 nouveaux cas en Colombie-Britannique

Dans sa conférence de presse quotidienne, la Dre Bonnie Henry a aussi souligné que deux des nouveaux cas ont été détectés chez des employés de la résidence de soins pour personnes âgées Lynn Valley Care Centre, où est survenu le seul décès lié au coronavirus au Canada. C’est également dans ce centre que des personnes auraient été infectées par transmission communautaire, c'est-à-dire par quelqu'un qui n'avait pas voyagé ou été en contact avec quelqu'un qui avait voyagé.

Les deux employés qui viennent de recevoir leur diagnostic sont en convalescence chez eux. Il s’agit d’un homme dans la vingtaine et d'une femme dans la cinquantaine.

Les autorités médicales ont aussi révélé que trois des nouveaux cas concernent des personnes revenues d’Égypte. Âgés de plus de 60 ans, un homme et une femme sont actuellement en isolement.

Par ailleurs, un Égyptien septuagénaire infecté rendait visite à sa famille dans la région couverte par la régie de santé Fraser Health. Ses proches sont en isolement aussi.

Les autorités de santé demandent aux Britanno-Colombiens de garder une certaine distance les uns des autres. Cependant, la Dre Henry rappelle que le risque d’être infecté à la COVID-19 demeure faible dans la province.

Il est possible que tout le monde ne soit pas infecté par [le coronavirus] et il est possible que nos systèmes ne soient pas dépassés (...) Nous n'avons pas à nous retrouver dans cette position.

Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique