Un bon budget pour les régions, dit Andrée Laforest

La députée de Chicoutimi a notamment vanté les 680 millions de dollars rendus disponibles pour des travaux de voirie.

On a vraiment des bons montants pour les régions. Je suis très heureuse. Ce qu'on avait demandé, on l'a reçu. On avait demandé des bons montants pour la voirie locale. Le point qui était demandé par toutes les municipalités du Québec, c'était d'avoir des montants pour réparer les routes, les petites routes.

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi