L'entreprise Ciena ferme ses bureaux d'Ottawa après un cas confirmé de la COVID-19

Selon la vice-présidente des communications de Ciena, Nicole Anderson, l'employé a voyagé à l'étranger pour des vacances et a reçu un test positif de la COVID-19 après son retour. Le campus d'Ottawa de Ciena restera donc fermé jusqu'à la semaine prochaine.

Jusqu'à présent, Santé publique Ottawa n’a confirmé qu’un seul cas de coronavirus dans la ville, un homme d’une quarantaine d’années qui revenait de l’Autriche, et a refusé de confirmer si cet homme travaillait pour l'entreprise Ciena pour respecter sa vie privée.

Mme Anderson a cependant confirmé que l'employé de Ciena correspond à cette description. Selon elle, il s'est rendu en Autriche avec deux collègues qui travaillent au bureau d'Ottawa.

Le siège social canadien de la compagnie de haute technologie Ciena dans le secteur de Kanata à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Les quelque 1700 employés de Ciena à Ottawa travailleront donc de la maison jusqu'au 17 mars, soit environ deux semaines après la dernière entrée en fonction de l'employé.

Nous avons pris cette décision par prudence et dans l'intérêt de protéger la santé et le bien-être de nos employés et de leurs familles , a déclaré Anderson dans un courriel envoyé à CBC.

Entre-temps, l'entreprise procédera à un nettoyage et une désinfection en profondeur de l'ensemble de son campus d'Ottawa.

Des employés « un peu nerveux »

Aziz Khan, analyste informatique principal chez Ciena, a déclaré que les employés avaient commencé à quitter le bâtiment après le déjeuner mercredi pour travailler à domicile.

Certains employés sont un peu nerveux , a-t-il déclaré depuis sa voiture en quittant le travail. Je suis aussi un peu nerveux. J'ai deux enfants à la maison et je suis donc plus inquiet pour eux que pour moi.

La médecin-hygiéniste d'Ottawa, la Dre Vera Etches, a noté mercredi que l'homme atteint du coronavirus ne présentait aucun symptôme sur son vol de retour, et ne posait donc que peu de risques pour les autres passagers de l'avion.

Une autre entreprise technologique d'Ottawa, Shopify, a annoncé mercredi qu'elle demandait à ses employés de partout dans le monde de commencer à travailler à domicile par mesure de précaution à partir du 16 mars.

Avec les informations de Laura Glowacki de CBC