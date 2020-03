Chatham-Kent : les habitants de la promenade Erie Shore veulent s’en remettre à la justice

Hillary Wood, une ancienne résidente de la promenade Erie Shore à Chatham-Kent, a décidé de lancer une collecte de fonds pour aider les habitants de ce quartier. Sa famille habitait sur place jusqu’à lundi, date à laquelle ils ont dû évacuer les lieux, comme tous leurs voisins.

Le conseil municipal a décidé de fermer la route qui mène aux propriétés jusqu’au 27 avril, en raison des risques d’effondrement de la digue qui protège les maisons et les terrains agricoles situés à proximité. Mais personne n’a pu garantir que les habitations pourront être réintégrées après cette date.

Plusieurs [des habitants] payent une hypothèque, et vont devoir payer, en plus, une location, ou une nouvelle hypothèque, ou une chambre d'hôtel , explique Hillary Wood.

Elle tient à préciser que les résidents de la promenade Erie Shore comprennent que ces décisions ont été prises pour des raisons de sécurité. Mais, ajoute-t-elle, pendant 40 ans, la Ville n’a rien fait .

Stéphanie Boudreau a acheté une maison sur le bord du lac Érié en 2014. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Un stress financier incroyable

Stéphanie Boudreau a aussi dû quitter sa maison. Elle s’estime chanceuse, parce que contrairement à certains de ses voisins qui occupent une chambre d’hôtel, elle a trouvé un espace à louer. Pour autant, son avenir l’inquiète. C’est un peu épeurant ce qui est devant nous, c’est un stress financier incroyable. L'immobilier normalement c’est un investissement, pas une perte , explique-t-elle.

Avec des voisins, elle compte engager des démarches juridiques pour défendre leur cause auprès de la ville. Selon elle, la situation est illogique : On est tous à l'extérieur de nos maisons, on reste responsables de nos maisons, et on n'a aucune compensation (...) Quand j'ai acheté ma maison il y avait une route pour me rendre et là je n'ai plus accès à ma maison. Donc on veut être compensés d'une façon ou d'une autre.

Les habitants concernés ont donc créé un fonds pour faire appel à un avocat. Stéphanie Boudreau explique que les résidents sauront exactement, d’ici le début du mois d’avril, quel type de recours ils engageront.

Lancée le 3 mars, la campagne de fonds a pour l’instant réuni 380 dollars.