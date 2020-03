COVID-19 : annulations et reports d’événements dans le Nord ontarien

La Commission des pêcheries des Grands Lacs, administrée conjointement par les gouvernements fédéraux américain et canadien, a pris la décision mercredi d’annuler une rencontre du Upper Lake Committee qui devait avoir lieu à Sault-Sainte-Marie du 16 au 19 mars.

Le Upper Lake Committee regroupe des scientifiques qui étudient les lacs Supérieur, Huron et Michigan et d’autres intervenants de ces régions.

La réunion du Lower Lake Committee, qui devait regrouper les comités des lacs Érié et Ontario à Hamilton du 23 au 26 mars, est également annulée.

Une première depuis la création des comités

Selon le communiqué de la Commission, plusieurs agences membres ont mis en place une politique qui restreint temporairement les déplacements de leurs employés, pour réduire les risques de contamination.

Il s’agit de la première fois qu’une réunion de ces comités est annulée depuis leur création en 1965.

Nous plaçons la sécurité de notre personnel et de nos partenaires au-dessus de tout , a déclaré dans un communiqué Jim McKane, président de la Commission des pêcheries des Grands Lacs. Bien que le fait de devoir annuler les réunions annuelles des comités des lacs soit sans précédent et malheureux, c’est la décision responsable à prendre.

Ce n’est pas une mesure que nous voulons répéter, et nous attendons déjà avec impatience la réunion annuelle de la Commission en mai , a-t-il ajouté.

De nombreuses activités ont par ailleurs été annulées à l’Université Laurentienne, dont celles prévues au Pub Downunder, qui sera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Même chose pour le reste des activités organisées cette semaine par le groupe LGBTQ+ Fierté Laurentienne.

Demande d’annulations de deux tournois de hockey

Des chefs autochtones exhortent les organisateurs des tournois Northern Band et Little Native Hockey League à repousser les deux événements.

La menace posée par la COVID-19 suscite une grande inquiétude au sein de nos Premières Nations et l’on craint de plus en plus d’envoyer les membres de la communauté à des rassemblements de masse , a déclaré le grand chef de la nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler.

Le grand chef de la nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

La ville de Dryden accueille du 16 au 22 mars le Northern Bands Hockey Tournament, auquel 40 équipes sont inscrites, alors la Première Nation de Nipissing attend 228 équipes de partout au Canada pour le Little Native Hockey League Hockey Tournament, à partir de dimanche.

Notre priorité est la santé et le bien-être de nos membres. Par conséquent, nous demandons avec insistance aux organisateurs de tenir compte des risques et des préoccupations des Premières Nations en matière de santé et de reporter ces tournois pour le moment. Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, dans un communiqué