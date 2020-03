La crainte du coronavirus force l'isolement de trois personnes

Au moins une de ces personnes avait proposé de rester à la maison de façon préventive au lieu de retourner en classe après la relâche.

Mais puisque personne ne présentait de symptôme lié au coronavirus, la Commission scolaire De La Jonquière les a obligés à se présenter en classe comme d'habitude.

Les directives de santé publique en vigueur dans les écoles mercredi matin n'obligeaient pas d'isolement préventif pour les voyageurs de retour d'Italie. Mais la donne a changé en mi-journée mercredi, de la bouche même du premier ministre du Québec, François Legault.

Concernant les élèves des écoles qui ont des voyages à l'étranger, d'abord on va recommander de cesser les voyages dans les pays qui sont à risque et ceux qui sont allés dans les pays à risque, on va demander qu'il y ait un isolement pour 14 jours.

François Legault, premier ministre du Québec