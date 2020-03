La Société Alzheimer abandonne le Château Beauce

« La préservation du Château Beauce ne se fera pas au péril de notre organisation », affirme la Société Alzheimer. À bout de souffle, l’organisme ne peut plus payer les factures pour maintenir en état le bâtiment construit en 1903, le temps que le ministère de la Culture décide s’il doit être classé patrimonial.

La Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches révoquera donc son contrat avec Hydro-Québec et son assureur.

On va arrêter d'assumer ces frais. Ce sont des coûts très difficiles à assumer. C'est une menace pour nous , explique la directrice générale, Sonia Nadeau.

Seulement au cours des quatre derniers mois, la société a dû débourser 11 000 $ pour chauffer le bâtiment situé en zone inondable, au centre-ville de Sainte-Marie. Le contrat d’assurance représentait pour sa part un montant de 5800 $ par année.

La décision a été prise par le conseil d'administration le 28 février. Seule l'assurance en responsabilité civile sera préservée.

On a l'impression qu'on met de l'argent dans un pot à feu et qu'on le brûle. Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches

La directrice de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Sonia Nadeau, regarde les photos des dégâts causés par les inondations dans le Château Beauce. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Une décision qui se fait attendre

Menacé par un permis de démolition, le Château Beauce a été protégé par un avis d'intention de classement le 18 octobre 2018. La Société cherchait alors à vendre l'édifice à un promoteur immobilier.

Le ministère avait normalement un an pour déterminer la valeur patrimoniale du bâtiment détenu par la Société Alzheimer. Comme le permet la loi, ce délai a été prorogé d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 18 octobre 2020.

Nous, on est toujours en attente et en attente. Pendant ce temps-là, c'est nous qui payons les factures, critique Mme Nadeau. On ne peut pas attendre 6 mois encore, ajoute-t-elle.

Un nouvel acheteur potentiel

La Société Alzheimer précise qu’un nouvel acheteur s'est montré intéressé à acquérir le Château Beauce. Celui-ci serait en communication avec la Sécurité publique et le ministère de la Culture afin de déterminer si son projet est viable.

Voici une partie de l'intérieur du Château Beauce, construit en 1903 Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

En février dernier, un précédent acheteur s’est désisté. Les frais étaient devenus trop important pour l’acheteur qui devait respecter plusieurs normes pour son type d’activités.

Sonia Nadeau s’inquiète que la complexité du dossier décourage une fois de plus un acheteur potentiel.

Restauration difficile

Les inondations du printemps dernier ont grandement endommagé le Château Beauce. Le bâtimenta trempé dans les eaux de la rivière Chaudière pendant plusieurs mois avant d'être nettoyé.

D'importants travaux de restauration sont toujours nécessaires pour que l'endroit soit fonctionnel.

Plus d'un mètre d'eau s'est retrouvé dans le sous-sol du Château Beauce. Photo : Crédits / Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

Le ministère des Affaires municipales a toutefois imposé un moratoire sur les nouvelles constructions et les travaux majeurs en zone inondable. Cette zone d’intervention spéciale limite considérablement les projets réalisables au Château Beauce.

Le ministère de la Culture n’a pas encore répondu à notre demande d’entrevue à savoir si la Société Alzheimer s’expose à des sanctions, si elle ne s’occupe pas adéquatement de sa propriété sous intention de classement patrimonial.