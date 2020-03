Gazoduq et huit Premières Nations signent une entente de collaboration

Cette entente ne signifie pas que chacune des nations cautionne le projet, mais plutôt qu'un dialogue de collaboration est ouvert entre les Premières Nations et l'entreprise.

Les récentes manifestations des Premières nations, avec les blocus ferroviaires qui se sont répandus d'un bout à l'autre du Canada, n'ont pas été le déclencheur de cette démarche, a précisé le président de Gazoduq, Louis Bergeron.

Je vous dirais que l'approche flexible qu'on s'est donnée dès le départ est selon nous la solution, c'est vraiment la façon de faire. Être capable de parler avec chaque communauté, de parler avec les différents utilisateurs du territoire. Transmettre toute l'information au fur et à mesure et encore une fois utiliser le canal de communication Mamo Aki pour faciliter les discussions , a indiqué M. Bergeron.

En vertu de cette entente, les Premières Nations mèneront leurs analyses des impacts du projet sur l'environnement et sur leurs préoccupations sociales et culturelles. Par la suite, précise Louis Bergeron, d'autres ententes pourraient suivre avec chacune des communautés.

Ce qu'on a comme objectif d'ici la décision finale d'investissement qui va arriver plus tard vers la fin 2021, c'est d'avoir des ententes avec les communautés, donc avec Mamo Aki, qui représente les huit communautés, des ententes qui vont tenir compte encore une fois des répercussions sur leur territoire avec des compensations et différentes modalités en fonction des besoins et des communautés , a-t-il ajouté.

Récemment, Gazoduq avait annoncé prendre un pas de recul après le retrait d'un investisseur important. Dans un communiqué, l'entreprise avait déclaré devoir «réévaluer» ses priorités à court terme, sans abandonner le projet.