Un chercheur manitobain reçoit des fonds d’Ottawa pour trouver un remède à la COVID-19

Ce spécialiste des coronavirus collabore avec le Dr Sachdev Sidhu, de l’Université de Toronto, et le Dr Roman Melnyk, de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto. Le financement provient des 26,8 millions de dollars sur deux ans annoncés vendredi dernier par Ottawa pour accélérer l’élaboration, la mise à l’essai et l’application de mesures pour gérer l’éclosion de la COVID-19.

Nous allons chercher à cibler des faiblesses dans le virus pour voir si l’on peut bloquer sa réplication avec un médicament. C’est le même principe que les médicaments qui bloquent la réplication du VIH , indique le Dr Mark.

Si on peut bloquer la capacité d’un virus à se répliquer, alors on limite sa charge virale, ce qui donne au système immunitaire de bien meilleures chances de se débarrasser du virus , poursuit le chercheur. Dans les faits, un tel médicament permettrait de réduire considérablement l’intensité de l’infection.

Les chercheurs ont accès à une « bibliothèque de molécules », qui pourraient éventuellement être la base d’un médicament. Nous allons apposer [les molécules] à la partie du virus que nous voulons cibler afin de trouver des molécules qui bloquent la fonction de cette partie cible , indique Brian Mark.

À ce stade, nous allons pouvoir visualiser en trois dimensions […] ces interactions. Ensuite, nous pouvons prendre des décisions rationnelles sur les manières de rendre cette molécule initiale plus efficace et sélective pour ce virus , poursuit le chercheur.

Un long processus

Si cette recherche s’avère prometteuse, le Dr Mark souligne que le développement d’un traitement contre la COVID-19 est un long processus. Pour être honnête, je pense que la recherche d’un traitement continuera après que cette vague du virus sera passée , dit-il.

Dans le meilleur des cas pour nous, nous allons développer une thérapie qui peut être utilisée pour traiter de futures éclosions de ce virus et d’autres coronavirus, soit qui circulent déjà soit qui émergeront à l’avenir. Brian Mark, professeur de microbiologie à l’Université du Manitoba

Il ajoute que la réaction à cette épidémie illustre l’importance de la recherche collaborative pour la science moderne. Celle-ci ne se fait plus dans des laboratoires individuels , plusieurs laboratoires travaillent désormais ensemble pour se pencher sur différents aspects de la recherche, selon Brian Mark.