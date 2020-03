Plus de 50 personnes testées pour le coronavirus à Québec

À sa première journée d’activité, la clinique désignée pour diagnostiquer d’éventuels cas de coronavirus à Québec a testé plus de 50 patients.

Tous les patients testés revenaient d’un voyage à l’étranger et présentaient des symptômes de nature grippale.

Le diagnostic positif ou négatif va suivre dans les 24 à 36 heures. La personne, en attendant, est assignée à domicile pour un isolement volontaire , précise le porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mathieu Boivin.

M. Boivin rappelle au passage que les patients ne peuvent pas se rendre directement à la clinique ouverte près de l'Institut en santé mentale de Québec sans y avoir été recommandés par le service Info-Santé.

Quiconque soupçonne être à risque d’avoir contracté la COVID-19 doit d’abord appeler au 811 où une infirmière évaluera la situation de chaque patient.

Les gens qui sont de retour de voyage sont plus spécialement invités à utiliser le 811 et à déclarer leurs symptômes, ajoute le porte-parole. L’infirmière au bout du fil est en mesure d’administrer un questionnaire qui va permettre de savoir si oui ou non ces gens-là sont susceptibles d’être atteints.

Mercredi en fin de journée, 9 cas de COVID-19 étaient confirmés au Québec sur un total de plus d’une centaine au Canada. Aucun cas n'a été détecté dans la grande région de Québec.