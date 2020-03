Ville-Marie se porte acquéreuse de la grotte

Le propriétaire actuel de la grotte, soit la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, s’est entendu avec la Ville sur l’offre d’achat de 50 000 $. Des détails administratifs restent toutefois à être réglés avant d’officialiser la transaction.

Un comité sera formé au cours des prochains jours afin de déterminer l’avenir de la grotte, qui a été fermée pour des raisons de sécurité.

On va pouvoir se pencher vraiment à former un comité pour réfléchir ce qu’on en fait, quels sont les services offerts présentement et est-ce que c’est encore d’actualité. On va former un comité et on va consulter les citoyens avec des utilisateurs et des non utilisateurs pour savoir ce qu’on pourrait faire pour attirer les gens, pour maximiser l’utilisation de cet espace-là , affirme la directrice des loisirs et des sports à la Ville de Ville-Marie, Manon Gauthier.

Ville-Marie investit aussi dans son parc des Clubs

Le parc des Clubs, situé derrière l'hôtel de ville de Ville-Marie, pourrait subir une cure de rajeunissement dès l'été 2021.

Un projet de 3,2 millions de dollars a été déposé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur via son programme d’amélioration des infrastructures récréatives et sportives. Si le projet est accepté, la Ville pourrait recevoir un financement de près de 67 %.

Le plan de réaménagement du Parc des Clubs de Ville-Marie. Photo : gracieuseté

Le parc des Clubs a complètement été repensé afin d’y attirer une clientèle plus diversifiée. Les élus souhaitent qu’il soit accessible été comme hiver. Un sentier multifonctionnel serait aménagé pour relier les différentes infrastructures.

On va retrouver une zone pour les aînés avec les choses qu’ils nous ont dit qu’ils apprécieraient avoir. Il va y avoir aussi une zone plus ados où ils seront challengés sur leurs habiletés physiques, de grimpe. Ils nous ont dit qu’ils aimaient grimper, escalader. Le skateparc tel qu'on le connaît va être déménagé et agrandi. Comme autre nouveauté, c’est un terrain multisports où on pourrait faire du DEK hockey et du basket , précise Manon Gauthier.

Des dizaines de personnes ont été consultées dans l'élaboration du nouvel aménagement de ce parc.