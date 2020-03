Coronavirus : Seattle ferme ses écoles publiques

Dans un communiqué, le Bureau des Affaires publiques de la Commission scolaire de Seattle a rappelé aux familles qu’avec la pandémie du coronavirus, le monde se trouve face à une crise sanitaire sans précédent. Dès lors, il a suivi les conseils des autorités de la santé publique afin de contribuer à ralentir la propagation de la COVID-19 .

À compter de jeudi et pour 14 jours, toutes les activités qui se déroulent dans les écoles publiques sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit notamment des classes, des garderies, des activités collectives ou des services de santé.

La décision de fermer le district scolaire a été extrêmement difficile , a déclaré la Commission scolaire de Seattle, ajoutant qu’elle collabore avec des partenaires et la Ville pour déterminer la meilleure façon d'atténuer l'impact de la fermeture des écoles sur les familles dont les parents travaillent .

Nous savons que la fermeture de nos écoles aura un impact sur nos familles les plus vulnérables et nous reconnaissons que les familles qui travaillent dépendent de la constance du soutien et des services que nos écoles offrent.

Bureau des Affaires publiques de la Commission scolaire de Seattle