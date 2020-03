Les salons de l’auto et du nautisme se préparent pour le coronavirus

Le Salon international de l’automobile de Calgary et le Salon du nautisme et des sports de plein air d’Edmonton renforcent leurs mesures d’hygiène, car ils auront lieu en pleine crise du coronavirus. Leurs organisateurs ont pris la décision de tenir les événements en raison du faible risque de contagion en Alberta.

D’ici dimanche, environ 75 000 personnes viendront admirer et monter à bord de Porsches, de Lamborghinis et d'autres voitures flamboyantes au Salon international de l’automobile de Calgary. Pour éviter que l’événement ne devienne un lieu de propagation du coronavirus, les organisateurs ont augmenté la fréquence du nettoyage. Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'éclosion du nouveau coronavirus qui cause la COVID-19 est officiellement une pandémie.

Des employés du Salon international de l'automobile de Calgary nettoient régulièrement les voitures, notamment leurs poignées, volants et bras de vitesse. Photo : Hala Ghonaim

Nous avons ajouté des stations avec du désinfectant pour les mains. Nous nettoyons aussi plus souvent les endroits que les gens touchent beaucoup, comme les poignées de porte , explique la directrice des communications du Stampede de Calgary, qui gère l’événement. Les véhicules eux-mêmes et leur intérieur sont aussi régulièrement désinfectés.

De plus, des employés se promènent sur le site avec du désinfectant pour en offrir à tous ceux qui en veulent.

À Edmonton, le Salon du nautisme et des sports de plein air ont également installé des stations de désinfection supplémentaires, ainsi que des panneaux rappelant les règles d'hygiène à respecter.

En plus d’accueillir 250 exposants, le salon s’attend à recevoir 40 000 visiteurs. La majorité vient d’Alberta, ce qui réduit le risque de contamination extérieure, selon l’organisatrice de l’événement, Marla Kimball.

Elle appelle tout de même à la prudence. Si quelqu'un se sent malade, nous invitons cette personne à rester chez elle et à prendre soin d'elle , affirme-t-elle.

Les événements publics doivent-ils être annulés?

Le chef de l’Agence de gestion des urgences de Calgary, Tom Sampson, affirme que les organisateurs de chaque événement public devront faire leur propre évaluation des risques. Il explique que l’Exposition sur la sécurité, un programme éducatif offert à des milliers d’étudiants chaque année, a été annulée en raison du risque plus élevé que posait la présence d’enfants.

À mes yeux il y a une grande différence entre avoir 4000 enfants qui courent dans un atrium de l’hôtel de ville et des adultes qui sont conscients des risques et ont de bonnes pratiques d’hygiène. Tom Sampson, chef de l'Agence de gestion des urgences de Calgary

Les organisateurs des salons d’Edmonton et de Calgary disent suivre l’évolution de la situation de très près. Si elle change, ils affirment qu’ils suivront les recommandations des autorités de la santé.

Avec les informations d'Émilie Vast et de Hala Ghonaim