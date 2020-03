Salle d'hémodynamie à Rimouski : un non sens pour les patients gaspésiens

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie estime qu'une salle d'hémodynamie au Centre hospitalier régional de Rimouski pourrait entraîner des délais et des complications inutiles pour les patients de la région.

Actuellement, un patient gaspésien aux prises avec un problème cardiaque est directement transporté en avion-ambulance jusqu'à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Or, si une salle d'hémodynamie était aménagée à Rimouski, ce patient devrait d'abord faire un arrêt en avion-ambulance à Mont-Joli, être transporté en ambulance jusqu'au Centre hospitalier régional, pour ensuite, en cas d'urgence, reprendre l'avion-ambulance jusqu'à Québec.

Ce scénario n'a aucun sens, selon la directrice des services professionnels du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Nathalie Guilbeault.

C'est certain que si on compare avec le service qu'on a actuellement à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le meilleur au Canada, il peut y avoir des délais entre l'angiographie, l'hémodynamie et la possibilité d'une chirurgie, et c'est là qu'il peut y avoir des risques plus élevés de complications , souligne-t-elle.

Dans ce contexte, on préfère transférer les patients à Québec , affirme Mme Guilbeaut.

Qu'est-ce que l'hémodynamie? L'hémodynamie permet de dilater les artères du cœur en cas de problème cardiaque, dont un infarctus. Actuellement, les patients du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie doivent être transférés à Québec pour recevoir ce type de traitement.

Mardi, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a refusé de financer le projet réclamé depuis 20 ans par des élus et des intervenants du Bas-Saint-Laurent.

La ministre explique notamment qu'il n'y a pas de centre hospitalier à proximité de Rimouski apte à pratiquer une opération cardiaque, une condition essentielle pour implanter un service d'hémodynamie.

Avec les informations de Martin Toulgoat