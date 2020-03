Netflix renouvelle Queer Eye pour une sixième saison

Les cinq coanimateurs de Queer Eye, le styliste Tan France, le Montréalais spécialisé en alimentation Antoni Porowski, le coiffeur Jonathan Van Ness, l’expert en culture Karamo Brown et le designer d’intérieur Bobby Berk seront de retour pour une sixième saison sur la plateforme Netflix.

Dans cette téléréalité, les cinq hommes gais viennent à la rescousse de personnes en remise en question. Le quintette apporte un soutien psychologique ainsi que des conseils sur l'alimentation, l'habillement, les soins de beauté et la décoration.

La cinquième saison sera en ligne cet été et se déroulera à Philadelphie. Lors des deux premières saisons, l’équipe de Queer Eye est venue en aide à des personnes de l’État de Georgie, puis du Missouri pour les saisons 3 et 4. La prochaine saison sera enregistrée dans la région d’Austin, au Texas.

La téléréalité, qui a remporté trois prix Emmy en 2018, est une reprise de la série Queer Eye for the Straight Guy, diffusée entre 2003 et 2007.